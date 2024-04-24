Rocket Lab вывела на орбиту экспериментальный аппарат NASA с солнечным парусом

Частная космическая компания Rocket Lab осуществила успешный запуск ракеты Electron, которая помогла вывести на орбиту южнокорейский спутник наблюдения за Землей и экспериментальный аппарат NASA.

Ракета Electron, запущенная с космодрома в Новой Зеландии, стартовала 24 апреля в 10:33 по местному времени. Примечательно, что этот запуск состоялся всего через 16 минут после отдельного события во Флориде, где компания Starlink вывела на орбиту 23 спутника.

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Важная миссия NASA

Среди полезной нагрузки был зонд NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) – небольшой аппарат размером с тостер.

Используя солнечное давление для движения, этот экспериментальный аппарат может быть предвестником значительного прогресс в космических путешествиях. Эта технология, ранее продемонстрирована японским космическим аппаратом Ikaros и спутником LightSail 2, работает без потребности в традиционном топливе, что является нужным шагом для будущих космических исследований.

Детали миссии:

Миссия ACS3 имеет целью оценить развертывание композитных стрел, поддерживающих 9-метровый солнечный парус (эквивалентно 80 квадратным метрам).

Как пояснили в Rocket Lab, результаты этого испытания помогут в разработке более масштабных солнечных систем для различных космических миссий, включая спутники раннего предупреждения о космической погоде, миссии по обнаружению астероидов и миссии по наблюдению за Солнцем, сосредоточенные на полярных областях Солнца.

"Начало роя"

Несмотря на свою важность, ACS3 служил вторичной полезной нагрузкой в миссии под названием "Начало роя".

Основная полезная нагрузка, NEONSAT-1, была разработана Центром исследований спутниковых технологий при Корейском институте передовых технологий (KAIST). Оснащенный камерой высокого разрешения и системой искусственного интеллекта, NEONSAT-1 предназначен для мониторинга и предупреждения о природных катастрофах вдоль корейского побережья.

Следующие спутники NEONSAT запланировано запустить в 2026 и 2027 годах в соответствии с номенклатурой миссии.

После запуска оба космических аппарата были выведены на разные орбиты.

NEONSAT-1 был размещен на высоте 520 километров примерно через 50 минут после запуска,

ACS3 последовал его примеру через 55 минут, достигнув высоты 1 000 километров, как и было запланировано.

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Это уже пятый орбитальный запуск Rocket Lab и 47-я миссия в истории компании. Стоит отметить, что Rocket Lab активно работает над многократным использованием первой ступени ракеты Electron, хотя во время этой недавней миссии таких операций не проводилось, что подчеркивает постоянный прогресс в технологиях исследования космического пространства.