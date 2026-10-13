Умный дисплей HomeView: центральный хаб для вашего дома

Как сообщает 9to5Mac, главной анонсированной новинкой станет долгожданный умный экран, который в Bloomberg называют HomeView (название не подтверждено). Новый гаджет призван стать центральным узлом вашей домашней экосистемы под управлением умных функций Siri AI и Apple Intelligence.

Устройство получит квадратный дисплей диагональю 15,2 сантиметра, расположенный на полусферической основе с металлической ножкой, по дизайну напоминающий культовый компьютер iMac G4. Пользователи смогут выбрать между версией для крепления на стену и настольным вариантом.

По информации Марка Гурмана, HomeView способен динамически распознавать приближающихся к нему людей и менять содержимое на экране в зависимости от того, кто именно с ним взаимодействует. Программное обеспечение устройства объединит элементы интерфейсов Apple Watch, Apple TV и iPad.

Ожидается, что HomeView поступит в продажу в ноябре.

Новое поколение Apple TV 4K и HomePod mini 2

Помимо смарт-дисплея, компания готовит первое с ноября 2022 года обновление телевизионной приставки Apple TV 4K. Она сохранит свой классический внешний вид, но получит мощный процессор A19 или A19 Pro. Благодаря этому чипу медиаплеер впервые будет поддерживать Apple Intelligence и Siri AI. Также в устройство могут встроить микрофоны для прямого голосового управления, а в пульт Siri Remote добавят динамик для быстрого поиска.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обновление получит и компактная колонка HomePod mini 2. Главным изменением станет новый чип S10, который заменит устаревший процессор S5 и обеспечит поддержку искусственного интеллекта. Гаджет будет доступен в пяти цветах: розовом, белом, зеленом, синем и черном. В коде будущей системы разработчики также обнаружили упоминания о функции объединения четырех полноразмерных колонок HomePod в полноценную акустическую систему с объемным звуком.

Совместные разработки с LG и перспективы экосистемы

Наряду с собственными устройствами Apple готовит линейку совместимых аксессуаров для умного дома, созданных в партнерстве с компанией LG. Среди них – умный замок, термостат, дверной звонок и серия камер наблюдения. Хотя эти аксессуары появятся на рынке лишь через несколько месяцев, их могут продемонстрировать во время мероприятия.

Запланированное мероприятие начнется 13 октября и объединит живую пресс-конференцию в Нью-Йорке с онлайн-презентацией. Обновление экосистемы станет самым масштабным шагом Apple в направлении умного дома за последние годы.