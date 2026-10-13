Розумний дисплей HomeView: центральний хаб для вашого дому

Як повідомляє 9to5Mac, головною анонсованою новиною стане довгоочікуваний розумний екран, який у Bloomberg називають HomeView (назва не підтверджена). Новий гаджет покликаний стати центральним вузлом вашої домашньої екосистеми під керуванням розумних функцій Siri AI та Apple Intelligence.

Пристрій отримає квадратний дисплей діагоналлю 15,2 сантиметра, розташований на напівсферичній основі з металевою ніжкою, що за дизайном нагадує культовий комп'ютер iMac G4. Користувачі зможуть обрати між версією для кріплення на стіну та настільним варіантом.

За інформацією Марка Гурмана, HomeView здатен динамічно розпізнавати людей, які до нього наближаються, та змінювати вміст на екрані залежно від того, хто саме з ним взаємодіє. Програмне забезпечення пристрою об'єднає елементи інтерфейсів Apple Watch, Apple TV та iPad.

Очікують, що HomeView надійде у продаж у листопаді.

Нове покоління Apple TV 4K та HomePod mini 2

Крім смарт-дисплея, компанія готує перше з листопада 2022 року оновлення телевізійної приставки Apple TV 4K. Вона збереже свій класичний зовнішній вигляд, але отримає потужний процесор A19 або A19 Pro. Завдяки цьому чипу медіаплеєр вперше матиме підтримку Apple Intelligence та Siri AI. Також у пристрій можуть вбудувати мікрофони для прямого голосового керування, а до пульта Siri Remote додадуть динамік для швидкого пошуку.

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Оновлення отримає й компактна колонка HomePod mini 2. Головною зміною стане новий чіп S10, який замінить застарілий процесор S5 та принесе підтримку штучного інтелекту. Гаджет буде доступний у п'яти кольорах: рожевому, білому, зеленому, синьому та чорному. У коді майбутньої системи розробники також знайшли згадки про функцію об'єднання чотирьох повнорозмірних колонок HomePod у повноцінну акустичну систему об'ємного звуку.

Спільні розробки з LG та перспективи екосистеми

Разом із власними пристроями Apple готує лінійку сумісних аксесуарів для розумного дому, створених у партнерстві з компанією LG. Серед них – розумний замок, термостат, дверний дзвінок та серія камер спостереження. Хоча ці аксесуари з'являться на ринку лише через кілька місяців, їх можуть продемонструвати під час події.

Запланована подія розпочнеться 13 жовтня і поєднає живий захід для преси в Нью-Йорку з онлайн-презентацією. Оновлення екосистеми стане наймасштабнішим кроком Apple у напрямку розумного дому за останні роки.