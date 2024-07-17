Илон Маск открыл ночной клуб прямо на заводе Tesla Gigafactory

Илон Маск, безусловно, персона неоднозначная. У него своеобразное чувство юмора, странные поступки и еще более странные заявления, которые часто граничат с теориями заговора и антинаучными выдумками. На этот раз к коллекции его выходок добавляется ночной клуб, который он открыл прямо в помещениях автомобилестроительной фабрики Gigafactory в Берлине.

Неясно, связано ли это как-то с тем, что ранее Маску запретили вход в легендарный берлинский клуб Berghain, или это просто совпадение. Хотя между событиями прошло более двух лет, именно это могло стать вдохновением к открытию развлекательного заведения в том же самом городе, где расположен Berghain. Ведь теперь там есть огромный завод Tesla, где Маск может делать все, что ему заблагорассудится.

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Клуб для Илона Маска

Конечно, нельзя сказать, что вход туда разрешен исключительно Илону Маску. Судя по видео, которое опубликовал официальный аккаунт компании, он доступен как минимум всем работникам фабрики.

Заведение, предположительно, называется Hamster, что переводится как "хомяк". Хотя нам прямо не говорят его название, мы видим стилизованное животное на футболках, а также эмодзи хомяка в твите.

Видео также показывает футуристический коридор в начале, похожий на какой-то космический корабль с подсветкой и дымом, который добавляет атмосферы. Сразу за коридором – отдельная комната с диджеем и соответствующим освещением, лазерами и другими средствами для лучших вечеринок. Стоит отметить, что места в новом клубе немало – на нескольких кадрах мы видим просторные помещения, которые, однако, хорошо заполнены посетителями.

Сам ролик сопровождается ремиксом саундтрека из классического фильма "2001: Космическая Одиссея". Вполне возможно, что ее же можно услышать и в самом клубе.

Какие-то детали пока неизвестны. Мы не знаем, впускают ли туда людей, которые не работают на фабрике. Не знаем, как и когда работает клуб – или это одноразовая акция, или он открывает свои двери ежедневно для всех желающих. Нам даже неизвестно, когда точно он открылся.

Как бы там ни было, но пока не было никаких сообщений о том, что там, на одном из рейвов, было замечено самого Илона Маска.