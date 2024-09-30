Над Киевом взошло белое "пустынное" Солнце: что известно об этой аномалии

Над столицей Украины заметили "пустынное" солнце. Эту аномалию удалось зафиксировать.

Украинцы могли наблюдать в небе белое "пустынное" Солнце. Наша звезда изменила цвет из-за особенностей восприятия света человеческим глазом. Также это связано с особенностями атмосферы.

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Что известно об этом явлении

"Пустынное" солнце можно было наблюдать 30 сентября. Его могли видеть не только в Киеве.

Ученые утверждают, что белый – это настоящий цвет нашего "желтого карлика" или "звезды G2 V". Именно таким его видят космонавты, наблюдениям которых не мешает атмосфера нашей планеты.



Над Украиной взошла "белая" луна / Фото OBOZ.UA

Цвет солнечного света зависит от угла его преломления через земную атмосферу. Он меняется в зависимости от времени суток – поэтому во время восхода и заката Солнце выглядит очень ярким, насыщенным, оранжевым или даже красным.

Кроме того, лучи света рассеиваются частицами пыли или облаков. Наша звезда может быть разной: от молочно-белой до желтой.