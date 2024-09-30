Українці могли спостерігати в небі біле "пустельне" Сонце. Наша зірка змінила колір через особливості сприйняття світла людським оком. Також це пов'язано із особливостями атмосфери.

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Що відомо про це явище

"Пустельне" сонце можна було спостерігати 30 вересня. Його могли бачити не тільки в Києві.

Вчені стверджують, що білий – це справжній колір нашого "жовтого карлика" чи "зірки G2 V". Саме таким його бачать космонавти, спостереженням яких не заважає атмосфера нашої планети.



Над Україною зійшов "білий" місяць / Фото OBOZ.UA

Колір сонячного світла залежить від кута його заломлення через земну атмосферу. Він змінюється залежно від часу доби – тому під час сходу й заходу Сонце виглядає дуже яскравим, насиченим, помаранчевим або навіть червоним.

Окрім того, промені світла розсіюються частинками пилу чи хмар. Наша зірка може бути різною: від молочно-білої до жовтої.