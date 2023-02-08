Астрономы нашли таинственную темную галактику: ее не могли увидеть самые лучшие телескопы

Группа исследователей во главе с астрофизикиней Марикой Джульетти из итальянской Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati опубликовала в The Astrophysical Journal исследование, посвященное "очень своеобразной" галактике. Ученые описали ее как "таинственный и очень далекий объект", "столь темный, что почти невидим даже с помощью самых современных инструментов".

По мнению ученых, "невидимая" галактика сформировалась через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, который, по оценкам астрофизиков, произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад и положил начало нашей Вселенной.

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Как удалось "увидеть" галактику

Для более подробного изучения галактики ученые использовали методику, известную как гравитационное линзирование – для ее применения используются массивные космические объекты вроде галактических скоплений. Такие гигантские "линзы" позволяют увеличить и рассмотреть то, что скрывается за ними. Наблюдения производились с помощью большого наземного телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), расположенного в Чили.

Телескоп ALMA дал возможность детально изучить ранее неизвестные свойства тяжелой для исследования галактики, богатой газом и пылью. Как сообщила Джульетти, "наши анализы показали, что объект очень компактный и, вероятно, содержит чрезвычайно большое количество еще формирующихся молодых звезд".



"Невидимая галактика" / Фото ALMA

Почему галактику не могли заметить

Галактика была чрезвычайно малозаметной по ряду причин. Она далеко расположена, очень компактна и от наблюдений ее скрывает большое количество межзвездной пыли. Именно поэтому для ее изучения пригодится космический телескоп "Джеймс Уэбб" с его инструментами для наблюдения инфракрасного излучения, заметного даже сквозь пылевые скопления. Посредством этого телескопа галактику еще не изучали, но, по мнению ученых, он поможет узнать о ней гораздо больше в будущем.

В 2019 году ALMA помог выявить подробные характеристики еще одной отдаленной "невидимой" галактики, которая на самом деле оказалась "массивным монстром". Изучение подобных космических объектов позволит ученым лучше понять процессы формирования галактик и их эволюцию.

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Астрономы все больше узнают об объектах, появившихся на ранних этапах после возникновения нашей Вселенной, а мощный телескоп "Джеймс Уэбб" позволит "пробиться" через слой межзвездной пыли для более подробного изучения подобных структур.