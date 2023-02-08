На думку вчених, "невидима" галактика сформувалася через 2 мільярди років після Великого вибуху, який, за оцінками астрофізиків, стався приблизно 13,8 мільярда років тому і поклав початок нашому Всесвіту.

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Як вдалося "побачити" галактику

Для більш детального вивчення галактики вчені використовували методику, відому як гравітаційне лінзування – для її застосування використовуються масивні космічні об'єкти на кшталт галактичних скупчень. Такі гігантські "лінзи" дають змогу збільшити і розглянути те, що ховається за ними. Спостереження здійснювалися за допомогою великого наземного телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), розташованого в Чилі.

Телескоп ALMA дав змогу детально вивчити раніше невідомі властивості важкої для дослідження галактики, багатої на газ і пил. Як повідомила Джульєтті, "наші аналізи показали, що об'єкт дуже компактний і, ймовірно, містить надзвичайно велику кількість молодих зірок, які ще формуються".



"Невидима галактика" / Фото ALMA

Чому галактику не могли помітити

Галактика була надзвичайно малопомітною з низки причин. Вона далеко розташована, дуже компактна і від спостережень її приховує велика кількість міжзоряного пилу. Саме тому для її вивчення так стане в пригоді космічний телескоп "Джеймс Вебб" з його інструментами для спостереження інфрачервоного випромінювання, помітного навіть крізь пилові скупчення. За допомогою цього телескопа галактику ще не вивчали, але, на думку вчених, він допоможе дізнатися про неї набагато більше в майбутньому.

У 2019 році ALMA допоміг виявити докладні характеристики ще однієї віддаленої "невидимої" галактики, яка насправді виявилася "масивним монстром". Вивчення подібних космічних об'єктів дасть змогу вченим краще зрозуміти процеси формування галактик та їхню еволюцію.

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Астрономи дедалі більше дізнаються про об'єкти, що з'явилися на ранніх етапах після виникнення нашого Всесвіту, а потужний телескоп "Джеймс Вебб" дасть змогу "пробитися" крізь шар міжзоряного пилу для докладнішого вивчення подібних структур.