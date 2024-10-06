Археологи из Дании обнаружили 50 захоронений эпохи викингов, среди которых загадочное "захоронение в тележке"

Ученые сделали чрезвычайное открытие – 50 захоронений эпохи викингов, среди которых редкая находка женщины, похороненной в тележке. Открытие было сделано вблизи деревни Осум на острове Фюн во время раскопок перед прокладкой электрических кабелей.

Эта находка считается исключительной благодаря хорошо сохранившимся скелетам, что является редкостью из эпохи викингов (793-1066 гг. н.э.)., сообщает Live Science.

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Команда Музея Оденсе во главе с археологом Михаэлем Борре Лундо заявила, что эта находка, это редкая возможность провести глубокий научный анализ.

Находка такого количества хорошо сохранившихся скелетов эпохи викингов является необычной, особенно учитывая кислые скандинавские почвы,

– сказал Лундо.

Находки дают представление о здоровье, диету и происхождение похороненных и даже могут выявить родственные связи, что никогда ранее не изучалось в подобных могилах викингов.



Ареал находок / Фото Museum Odense

Могилы викингов, датированы 900-ми годами

Могилы, которые, как считают, датируются 900-ми годами, вероятно, происходят со времен правления датского короля Горма "Старого" и королевы Тиры, которые правили из Еллинга в Ютландии. Считается, что Фюнен, где расположено место захоронения, был частью королевства Горма. Наличие этих могил подчеркивает важность региона во времена викингов.

Сын Горма и Тиры, Харальд Блюту, стал преемником Горма и утверждал, что обратил Данию в христианство. Однако королевство викингов, которым они правили, все еще поклонялось скандинавским богам, таким как Тор и Один.

Захоронения указывают на богатство и власть

Несколько захоронений обнаружили состоятельных людей, на что указывают погребальные вещи, найденные рядом с ними. Особенно примечательной находкой стала могила женщины, похороненной в повозке викингов, которая, по мнению археологов, вероятно, была той самой повозкой, в которой она путешествовала при жизни.

Женщина была украшена ожерельем из стеклянных бусин, железным ключом, ножом с серебряной ручкой и небольшим осколком стекла, который, возможно, использовался как амулет. В ее могиле также находился украшенный деревянный сундук, но его содержимое пока не разглашалось.

В другой могиле нашли трехлопастную бронзовую пряжку, красную стеклянную бусину, железный нож и кусок горного хрусталя, вероятно, импортированного из Норвегии, что дополнительно свидетельствует о международных торговых связях викингов.



Бронзовая пряжка / Фото Museum Odense

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Находки в Осуме позволяют ученым заглянуть в повседневную жизнь, торговлю и погребальные практики викингов. Это обогащает исторический нарратив об эпохе викингов и позволяет понять, каким был быт и обычаи древних людей.