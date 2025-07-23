Где прячется весь "пропавший" пластик?

Как известно, ежегодно в мировые океаны попадают миллионы тонн пластиковых отходов, но на поверхности обнаруживают лишь незначительную часть этого мусора. Мы хорошо знаем о большом мусорном пятне, плавающем гигантским островом посреди океана, о заваленных бутылками прибрежных зонах, о пластиковых пакетах в глубоководных каньонах и тому подобное. Но этого недостаточно, ведь подсчеты всегда показывали, что должно быть больше. Новое исследование, опубликовано в журнале Nature, наконец проливает свет на эту тайну, пишет 24 Канал.

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Ученые из Королевского института морских исследований Нидерландов (NIOZ) и Утрехтского университета подсчитали, что только в Северной Атлантике плавает около 27 миллионов тонн нанопластика – мельчайших частиц размером менее одного микрометра. Это количество значительно превышает массу всех видимых макро- и микропластиковых загрязнений во всех океанах мира вместе взятых. Открытие дает важный ответ на вопрос, куда исчезает пластик: он все еще на месте, просто значительная его часть превращается в невидимые глазу частицы.

Для исследования ученые собирали образцы воды в 12 разных местах Атлантического океана, отфильтровывая все, что больше одного микрометра. Затем, с помощью масс-спектрометрии, они проанализировали молекулярный состав остатков и экстраполировали полученные данные на весь Североатлантический регион.

Эти наночастицы попадают в океан разными путями: через реки, с дождем и даже просто из воздуха.

Также они образуются непосредственно в океане, когда большие пластиковые обломки распадаются под действием солнечного света и волн.

Последствия такого загрязнения могут быть катастрофическими для всей планеты. Из-за своего микроскопического размера нанопластик способен проникать глубоко в живые организмы, включая ткани мозга человека. Поскольку эти частицы теперь повсеместно присутствуют в океанах, они неизбежно проникают во все звенья пищевой цепи – от бактерий до рыб и людей.

Важно отметить, что "пластиковый парадокс" еще не решен окончательно, поскольку в образцах не были обнаружены некоторые распространенные виды пластика, например полиэтилен и полипропилен. Однако и этих данных достаточно, чтобы понять весь ужас ситуации, в которой мы оказались: если только Северная Атлантика удерживает 27 миллионов тонн нанопластика, то сколько же его содержится в остальных океанах по всему миру?