NASA продемонстрировало испытания автономного марсохода нового поколения в земной пустыне

В калифорнийской пустыне завершились масштабные испытания нового исследовательского аппарата, который обещает изменить подход к изучению других миров. Этот небольшой робот демонстрирует уровень автономности и проходимости, о которых его предшественники могли только мечтать.

Сможет ли ERNEST заменить легендарные марсоходы?

Новый прототип, получивший название ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain), успешно преодолел сложный маршрут протяженностью 26 километров по территории Южной Калифорнии. Это путешествие длилось более 37 часов чистого времени вождения в течение семи дней. Главным достижением инженеры считают то, что аппарат выполнил задачу почти полностью самостоятельно, потребовав лишь минимального вмешательства специалистов, наблюдавших за испытаниями. Об этом пишет издание Space.com.

Смотрите также NASA инвестирует сотни миллионов в посадочные аппараты: куда они полетят

Эти испытания помогают нам усовершенствовать оборудование для передвижения и программное обеспечение для автономности, чтобы преодолевать огромные расстояния в широком диапазоне рельефа и условий освещения, которые ожидаются на Луне,

– прокомментировал ведущий технолог Лаборатории реактивного движения (JPL) Исса Неснас.

Проект ERNEST начали реализовывать в 2022 году. Его главное отличие от таких аппаратов, как Perseverance или Opportunity, заключается в коренном изменении механики движения. Последние 30 лет NASA использовало систему rocker-bogie, которая с помощью пассивных точек опоры распределяла вес между шестью колесами.

В свою очередь, ERNEST имеет всего четыре колеса и активную систему подвески. Два специальных шарнира в передней части шасси позволяют аппарату менять свою "походку". Благодаря этому он может имитировать движения, похожие на извивание, "ходьбу на колесах" или даже подтягивание, что позволяет преодолевать препятствия и крутые склоны, где обычные роверы просто застряли бы в песке или пыли.

Процесс тестирования марсохода: смотрите видео

Важной частью подготовки робота стал искусственный интеллект. Перед выходом в реальную пустыню ERNEST провел тысячи часов в виртуальной среде. Инженеры использовали метод обучения с подкреплением, запуская множество симуляций одновременно. Это позволило аппарату получить колоссальный опыт за считанные дни, обучаясь распознавать опасные участки и выбирать оптимальный путь.

После виртуальной школы робот прошел полосу препятствий на специальной площадке Mars Yard в лаборатории JPL, и только после этого его отправили в суровые условия Калифорнии.

Хотя система rocker-bogie была очень успешной на протяжении последних 30 лет, за это время было проведено много исследований по мобильности и пониманию взаимодействия с поверхностью,

– заявил ведущий главный технолог команды ERNEST Хари Наяр.

Разработчики также уделили значительное внимание скорости и работе в условиях плохой видимости. Прототип длиной 1,2 метра способен разгоняться до 1 километра в час. На первый взгляд, это немного, но это значительно быстрее, чем нынешние аппараты на Марсе. Для сравнения: марсоход Perseverance за пять лет пребывания на Красной планете лишь недавно преодолел расстояние, равное марафонской дистанции в 42,2 километра.

Во время мартовских испытаний ERNEST двигался даже ночью, имитируя суровые условия освещения на южном полюсе Луны. Несмотря на сложность таких маневров, датчики робота позволяли ему уверенно обходить камни и воронки.

Процесс тестирования марсохода: смотрите видео

В NASA надеются, что технологии, отработанные на ERNEST, станут основой для создания гораздо более крупных и быстрых аппаратов. Такие будущие исследователи смогут охватывать огромные территории Луны или Марса, не ожидая каждый раз команд с Земли и самостоятельно принимая решения в критических ситуациях. Это откроет путь к изучению самых труднодоступных кратеров и скалистых хребтов, которые до сих пор оставались вне досягаемости человеческой техники.