Астронавтам, застрявшим на МКС, снова изменили дату возвращения, но, кажется, в последний раз

Восьмидневная миссия Бутча Уилмора и Суни Уильямс превратилась в девятимесячное пребывание на Международной космической станции. Их дата возвращения переносилась уже много раз, но теперь, похоже, стала окончательной. Когда же они прибудут домой?

Новая дата

Напомним, астронавты Boeing Starliner, которые стартовали 5 июня 2024 года, живут на борту Международной космической станции с тех пор, как их капсула вернулась на Землю без экипажа, поскольку столкнулась с техническими проблемами. Теперь NASA наконец дало разрешение на запуск следующего экипажа МКС на корабле SpaceX Dragon, что открывает путь к их долгожданному возвращению на Землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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В середине февраля мы писали о том, что дата возвращения домой была назначена на 12 марта 2025 года. Однако сейчас это немного изменилось. Представители NASA теперь сообщили, что астронавты вернутся на Землю 16 марта.

Сначала полет под названием Crew-10 запустит четырех астронавтов к МКС 12 марта. Их миссия продлится около шести месяцев. Это позволит текущему экипажу Crew-9 вернуться на капсуле, которая сейчас пристыкована к МКС. Учитывая, что количество участников Crew-9 ранее намеренно сократили до двух, космический корабль имеет два свободных места для Уилмора и Уильямс.

Таким образом можно говорить о сдвиге в датах на 4 дня, что не так уж и много. Однако, учитывая, что они должны были вернуться еще в июне, можно представить, как им не терпится наконец-то вырваться из замкнутого пространства станции.

Обычно экипажи, прибывающих и отправляющихся на МКС, перекрывают друг друга примерно на неделю. Это позволяет новым астронавтам, особенно тем, кто впервые летит на МКС, время для привыкания к микрогравитации, пока улетающий экипаж, сориентирует их в различных обязанностях, которые они перебирают на себя.

Однако для экипажа Crew-10 передача полномочий будет намного быстрее, как можно понять. Поскольку их прибытие запланировано на 13 марта, а отбытие Crew-9 на 16 марта, они пересекутся всего на три дня.