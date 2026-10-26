Отныне NASA будет работать по новым правилам

Как будет работать новая система Competition Model 2.0

Космическое агентство внедряет новую систему под названием Competition Model 2.0. Главная цель инициативы, объявленной администратором NASA Джаредом Айзекманом, заключается в предоставлении приоритета научной ценности проектов над чрезмерно сложным инженерным и финансовым планированием на начальных этапах оценки, пишет Space.com.

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Ранее конкурсный отбор миссий длился почти три года. Научные команды должны были сразу предоставлять подробные технические и финансовые расчеты, тратя огромные ресурсы без каких-либо гарантий успеха. Согласно новой схеме, первоначальные предложения будут сосредоточены исключительно на научных целях и предварительном плане их достижения.

Сокращение сроков и упрощение отбора

Реформа затронет различные классы космических миссий по-разному. Для средних и больших проектов, таких как Discovery, New Frontiers и Astro-Probes, сохранят двухэтапный отбор, но объем необходимой документации сократят почти вдвое. Это позволит сократить продолжительность процедуры с 35 месяцев до примерно 19,5 месяца.

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Еще более радикальные изменения ждут малые научные программы, среди которых Small Explorer и Earth Venture. Они полностью перейдут на одноэтапную модель без повторного тура конкурсных предложений. Благодаря этому сроки окончательного отбора сократятся с 32 месяцев до 19 месяцев.

Это означает больше миссий, чаще, с большим количеством невероятных научных открытий при меньших затратах– прокомментировала заместитель администратора Директората научных миссий НАСА Ники Фокс.

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Жесткий контроль и роль научных центров

В рамках обновленного подхода NASA также планирует более активно привлекать Центр космических полетов имени Годдарда и Лабораторию реактивного движения. Это поможет избежать излишней конкуренции между самими подразделениями агентства и эффективнее использовать опыт специалистов.

В то же время реформа предусматривает строгий контроль за соблюдением бюджетов и графиков разработки. Нарушение сроков или смет повлечет за собой реальные последствия, вплоть до полной отмены проектов.

В итоге новые правила должны облегчить финансовое и техническое бремя для исследовательских групп и позволят реализовывать научные идеи в космосе значительно быстрее.