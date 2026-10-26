Відтепер NASA працюватиме за новими правилами

Як працюватиме нова система Competition Model 2.0

Космічне агентство впроваджує нову систему під назвою Competition Model 2.0. Головна мета ініціативи, яку оголосив адміністратор NASA Джаред Айзекман, полягає у наданні пріоритету науковій цінності проєктів над надмірно складним інженерним та фінансовим плануванням на початкових етапах оцінювання, пише Space.com.

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Раніше конкурсний відбір місій тривав майже три роки. Наукові команди мусили одразу надавати детальні технічні та фінансові розрахунки, витрачаючи величезні ресурси без жодних гарантій успіху. За новою схемою первинні пропозиції зосереджуватимуться виключно на наукових цілях та попередньому плані їх досягнення.

Скорочення строків та спрощення відбору

Реформа торкнеться різних класів космічних місій по-різному. Для середніх і великих проєктів, таких як Discovery, New Frontiers та Astro-Probes, збережуть двоетапний відбір, але обсяг необхідної документації зменшать майже вдвічі. Це дасть змогу скоротити тривалість процедури з 35 місяців до приблизно 19,5 місяця.

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Ще радикальніші зміни чекають на малі наукові програми, серед яких Small Explorer та Earth Venture. Вони повністю перейдуть на одноетапну модель без повторного туру конкурсних пропозицій. Завдяки цьому строки остаточного відбору зменшаться з 32 місяців до 19 місяців.

Це означає більше місій, частіше, з більшою кількістю неймовірної науки за нижчу вартість– прокоментувала заступниця адміністратора Директорату наукових місій NASA Нікі Фокс.

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Жорсткий контроль та роль наукових центрів

У межах оновленого підходу NASA також планує активніше залучати Центр космічних польотів імені Ґоддарда та Лабораторію реактивного руху. Це допоможе уникнути зайвої конкуренції між самими підрозділами агентства й ефективніше використовувати досвід фахівців.

Водночас реформа передбачає суворий контроль за дотриманням бюджетів та графіків розробки. Порушення граничних термінів чи кошторисів матиме реальні наслідки, аж до повного скасування проєктів.

У підсумку нові правила мають полегшити фінансовий і технічний тягар для дослідницьких груп і дозволять реалізовувати наукові ідеї у космосі значно швидше.