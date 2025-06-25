Земля беззащитна: NASA признала отсутствие комплексного плана защиты планеты

Аудит плана планетарной обороны NASA выявил тревожный факт: у агентства нет комплексной стратегии для организации защиты Земли от потенциальных угроз из космоса. Более того, в Координационном офисе планетарной обороны работает только один человек, который одновременно является его директором, и явно не справится с ситуацией в критический момент.

Из этого можно сделать вывод, что сокращение финансирования и отсутствие четких планов не способствуют положительному результату в контроле над опасными околоземными объектами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Register.

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Аудит выявил серьезные пробелы

Проверку традиционно проводил Офис генерального инспектора аэрокосмического агентства (OIG). Инспекция отметила, что NASA прилагает усилия для развития программы планетарной обороны, главной целью которой является предотвращение падения на Землю астероида, способного уничтожить цивилизацию. Количество отслеживаемых околоземных объектов ежегодно растет, что делает космическое пространство вблизи Земли более предсказуемым в положительном смысле.

Главный инспектор высоко оценил миссию NASA DART, которая успешно изменила орбиту астероида Диморф вокруг более крупного астероида Дидимос. Эта миссия стала четким доказательством того, что астероид можно отклонить от опасной траектории с помощью спутника-камикадзе.

Еще одним положительным результатом усилий NASA в сфере планетарной обороны является то, что проект NEO Surveyor, который предусматривает запуск телескопа для обнаружения околоземных объектов, остается в пределах бюджета и должен быть запущен до июня 2028 года.

Есть ли причины для беспокойства

Несмотря на определенные успехи, аудит выявил немало причин для тревоги относительно будущего планетарной обороны. В частности, в Координационном офисе планетарной обороны (PDCO) работает только один сотрудник, который одновременно является его руководителем, и имеет только одно подразделение для выполнения задач. Такая управленческая структура явно является неполной и вряд ли справится со своей задачей в критической ситуации.

Генеральный инспектор также выразил обеспокоенность тем, что PDCO не разработал детальных планов долгосрочной стратегии планетарной обороны. Он предупредил, что усилия NASA в этой сфере имеют "неадекватную управленческую структуру и ресурсы" и реализуются в соответствии со "стратегическим планом, которому не хватает ключевых методов межведомственного сотрудничества".

Еще одна проблема заключается в том, что операторы имеющегося наземного оборудования для обнаружения околоземных объектов давно не проводили модернизацию или ремонт.

"В одной обсерватории есть две старые камеры, которые нужно заменить для повышения эффективности", – отметили в OIG, призывая к "эффективному планированию, чтобы эти ресурсы были интегрированы в работу двух будущих обсерваторий – NEO Surveyor и обсерватории Веры Рубин".

Будущие вызовы и недостаток финансирования

Очевидно, что обсерватории Веры Рубин, которая недавно сделала первые детальные изображения Вселенной, и NEO Surveyor обнаружат много новых околоземных объектов. Эти открытия создадут потребность в дополнительных наблюдениях, на которые у NASA нет средств.

Вместе с тем администрация Трампа предложила отменить миссию к астероиду Апофис, который пролетит мимо Земли на расстоянии 32000 километров в 2029 году. Европейское космическое агентство (ESA) готово взять на себя полет к Апофису, но судьба этой миссии также остается под вопросом.

Офис генерального инспектора рекомендует NASA отправить зонд к астероиду, отмечая, что восстановление миссии "может стать знаком доброй воли для NASA и ее усилий в планетарной обороне".

Руководство NASA частично согласилось с шестью рекомендациями OIG и пообещало реализовать большинство из них до 2026 года. Агентство также взяло на себя обязательство разработать комплексный план планетарной обороны до апреля 2027 года. Надеемся, что нам не понадобится этот план раньше!

Так что астероиды-убийцы пока что вынуждены подождать, прежде чем пытаться атаковать Землю, нам и без них есть чем заняться.