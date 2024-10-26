Полет человека к Луне становится все менее вероятным в следующем году

У нас уже давно есть основания сомневаться в официальной дате запуска миссии Artemis II, призванной доставить людей к орбите Луны. Планируется, что экипаж облетит вокруг спутника, но не будет на него садиться. Сейчас NASA ориентируется на сентябрь 2025 года, но все говорит о том, что это произойдет позже.

Одной из главных преград является то, что NASA до сих пор изучает последствия повреждения теплового экрана космического корабля "Орион" во время миссии "Артемида I", хотя прошло уже два года. Однако существуют и другие проблемы. Новый отчет Управления государственной отчетности США раскрывает главные из них.

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Детали отчета

В начале года программа Exploration Ground Systems, ответственная за создание наземной инфраструктуры для поддержки ракеты Space Launch System и корабля Orion, имела несколько месячный запас в графике, чтобы успеть к дате запуска в сентябре 2025 года. Но сейчас весь этот запас выделили на технические проблемы, возникшие во время работы над мобильной пусковой установкой ракеты и испытаниями на площадке.

Ранее в 2024 году программа резервировала это время для решения технических вопросов, которые могут возникнуть во время испытаний интегрированной SLS и транспортного средства Orion, или если погода помешает запланированным мероприятиям, среди прочего. Официальные лица заявили, что проблемы вполне вероятны, поскольку многие из этих систем испытываются впервые,

– пишут в отчете.

Учитывая недостаточный запас прочности, если во время тестирования или интеграции возникнут проблемы, это приведет к задержкам. Exploration Ground Systems должна была завершить некоторые важные работы после миссии Artemis I, проведенной в ноябре 2022 года, в том числе построить систему аварийной эвакуации для астронавтов в случае возникновения проблем во время обратного отсчета запуска. Но пока ничего не готово, а в графике уже не осталось никакого запаса.

Что с тепловым экраном

NASA также пока не предоставило никакой информации о состоянии проверки теплового экрана космического корабля "Орион". Во время миссии Artemis I, которая отправила капсулу за пределы Луны, куски обугленного материала треснули и откололись от теплового щита во время вхождения в атмосферу Земли. После приземления космического корабля инженеры обнаружили более 100 мест, где напряжения при входе в атмосферу повредили теплозащитный экран. Поэтому теперь космическое агентство стоит перед критически важным решением: лететь с тепловым экраном как есть, или внести в него изменения, на что также требуется время.

Хотя независимая группа экспертов завершила оценку работы NASA над тепловым экраном, само агентство публично не комментирует эти результаты или свое дальнейшее решение. На вопрос журналистов об этом там говорят, что решений еще нет, поскольку расследование не закончилось.

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Отставание

Для подготовки к запуску миссии "Артемида II" в сентябре следующего года инженеры ранее заявляли, что планируют начать работы по укладке ракеты в сентябре этого года. Но пока что эта деятельность остается приостановленной в ожидании решения по теплозащитному экрану. На вопрос издания ArsTechnica о том, когда NASA планирует начать работы по установке ракеты, представитель космического агентства ответил: "Мы все еще планируем начать укладку этой осенью".

В итоге NASA сталкивается с проблемами с графиком миссии Artemis II на нескольких фронтах. Хотя о задержке запуска вряд ли будет объявлено в ближайшее время, мы можем быть достаточно уверенными, что она в конце концов состоится, заявляет отчет.