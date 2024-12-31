NASA представило новый дизайн марсианского вертолета, вдохновленный успехом Ingenuity

Ingenuity стал первым летательным аппаратом, который совершил полет на другой планете. С момента своего прибытия в 2020 году он успел сделать значительно больше, чем от него ожидали, но сейчас, к сожалению, уже не функционирует. Несмотря на это его опыт позволит ученым создать следующий вертолет, который учтет ошибки и продолжит исследовательские миссии на Марсе.

Новый дрон полетит на Марс

NASA выпустило компьютерную визуализацию своей следующей разработки – Mars Chopper. Его создание никогда не вызывало никаких сомнений, ведь Ingenuity доказал, что в разреженной атмосфере Марса можно летать. Более того, это значительно эффективнее, чем наземный робот, вроде Perseverance, который движется чрезвычайно медленно из-за угрозы переворачивания на неровной поверхности. С марсоходами ученые должны быть очень осторожными. Они отправляют указания, которые идут от Земли на Марс до 24 минут (в зависимости от расстояния между планетами в конкретный момент). Затем исследовательский аппарат делает медленные движения всего на несколько десятков метров в день. Вертолет может осматривать территорию сверху и двигаться без каких-либо препятствий гораздо быстрее и чаще, сообщает 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

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Управление беспилотником в марсианской атмосфере связано с определенными трудностями, основном из-за меньшей плотности. По сравнению с Землей, плотность атмосферы Марса составляет менее 1%. Это означает, что лопасти любых летательных аппаратов должны работать интенсивнее и создавать большую подъемную силу, чем их земные аналоги.

Если не брать во внимание плотность, мелкая пыль на поверхности Марса часто поднимается в атмосферу, что может повредить деликатные механизмы летательных аппаратов. Эти типы аппаратов должны быть не только тщательно спроектированы для полетов в чужой атмосфере, но и быть способными защитить себя от местных опасностей в виде пылевой бури, например.

Продолжая успех беспилотника Ingenuity, NASA выпустило визуализацию своего аппарата следующего поколения для полетов на Марс, известного как Mars Chopper.

Вот каким будет Mars Chopper: видео

Новый аппарат, разрабатываемый, имеет большую грузоподъемность и может нести научные инструменты, такие как наборы для визуализации и анализа. Это позволит выполнять новые задачи – не только разведывать местность для поддержки будущих исследований, но и проводить анализ и картографирование местности. В конце концов, он мог бы даже оказывать поддержку человеческому исследованию Марса, если такое когда-то действительно будет.

Хотя на видео или изображениях это не понятно, но ожидается, что Mars Chopper будет размером с автомобиль. Но он, конечно же, будет значительно легче. Его корпус фактически будет состоять из трубок, пропеллеров и коробки с двигателем и научными приборами в центре.

Каждый ротор имеет шесть лопастей, которые являются меньшими, чем у Ingenuity, но их совокупная мощность будет обеспечивать большую подъемную силу. Грузоподъемность Chopper в его текущей конфигурации составляет 5 килограммов на расстоянии до 3 километров.

Эта новая модель станет настоящим изменением правил игры в исследовании не только Марса, но и любых других инопланетных миров с твердой поверхностью и атмосферой, способной поддерживать полет.