Столкновение аппарата DART с астероидом Диморфос породило почти 1000 тонн осколков

NASA опубликовало ранние результаты миссии DART, тестировавшей первую в истории планетарную оборону. Космический аппарат на большой скорости врезался в астероид, чтобы поменять его траекторию полета.

Такие зонды-камикадзе – один из нескольких вариантов, подготовленных NASA на случай угрозы падения астероида на Землю. Судя по результатам, теперь этого можно бояться немного меньше.

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Что говорят в NASA

Аппарат DART преодолел около пяти миллионов километров, чтобы в сентябре 2022 года врезаться в астероид Диморфос на скорости 22 500 километров в час. При этом он до последнего передавал изображение со своей камеры на Землю.

Этот ролик собран из отдельных кадров, которые перед столкновением отправлял DART: видео

Момент столкновения был зафиксирован спутником CubeSat и наземными телескопами. Наблюдения и расчеты специалистов оправдались: в результате столкновения орбита Диморфоса отклонилась на 33 минуты от первоначальной. При этом образовался гигантский шлейф из обломков и пыли, растянувшийся более чем на 10 000 километров. По оценкам ученых, их общий вес составляет около 1000 тонн.



Диморфос примерно через две минуты после столкновения с DART / Фото LICIA

На основании полученных данных учёные пытаются определить количество переданного астероиду импульса. Он оказался в 3,6 раза больше, чем если бы астероид просто поглотил зонд без выброса породы. Это означает, что выброс почти тысячи тонн обломков повлиял на смену орбиты астероида больше, чем сам удар.

Результаты исследований помогут в дальнейшем планировать подобные миссии при угрозе столкновения Земли с приближающимся астероидом или другим потенциально опасным космическим объектом.

Ученые уверяют, что ни Диморфос, ни его сосед Дидимос не опасны для Земли после контролируемого столкновения с DART и не были опасны до него.