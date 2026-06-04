Он открыл полярные сияния: NASA объявляет смерть одного из важнейших марсианских спутников

Аэрокосмическое агентство NASA официально завершило одну из самых успешных миссий в космосе. После шести месяцев тишины и тщетных попыток восстановить связь, орбитальный аппарат MAVEN признали потерянным. Это событие ставит точку в десятилетии изучения марсианской атмосферы и ее загадочных полярных сияний.

Что случилось с аппаратом MAVEN?

История конца миссии началась в декабре прошлого года. Последний полноценный пакет телеметрии аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) передал 4 декабря, а уже 6 декабря, после прохождения за диском планеты, связь оборвалась. Специалисты зафиксировали лишь короткий фрагмент данных, который свидетельствовал о критической ошибке. Как выяснили позже, после выхода из тени Марса спутник неожиданно перешел в безопасный режим и начал неконтролируемо вращаться с высокой скоростью. Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Комиссия по расследованию аномалий, которую NASA созвало в феврале, пришла к неутешительным выводам. Быстрое вращение привело к тому, что солнечные панели перестали получать достаточно света, а бортовые аккумуляторы полностью разрядились за считанные часы. Без питания система связи выключилась, сделав аппарат недоступным для команд с Земли.

Несмотря на многочисленные попытки восстановить контакт с помощью сети Deep Space Network и даже визуальные поиски с помощью марсохода Curiosity, спутник так и не откликнулся.

Команда действительно почувствовала потерю кого-то близкого с завершением этой миссии,

– прокомментировал руководитель проекта NASA Майк Моро.

Десять лет вместо одного: путь исследователя

MAVEN отправился в космос на ракете Atlas V в ноябре 2013 года и прибыл на орбиту Красной планеты через 10 месяцев. Первоначальный план предусматривал только один год работы, однако аппарат продемонстрировал невероятную выносливость и продолжал собирать вплоть до конца 2025 года, то есть 11 лет. Главной задачей миссии было понять, куда исчезла марсианская атмосфера и почему планета превратилась в пустыню.

Ученые выяснили, что Марс не имеет собственного магнитного поля, поэтому солнечный ветер – поток заряженных частиц от Солнца – постепенно "сдувает" газовую оболочку планеты. MAVEN доказал, что этот процесс значительно ускоряется во время солнечных штормов.

Например, в 2015 году Брюс Якоски, бывший ведущий исследователь миссии, отмечал, что во время вспышек скорость потери атмосферы возрастает в 10 – 20 раз. Это ключевое открытие помогло реконструировать историю изменений климата на Марсе.



Спутник MAVEN больше не сделает ни одного открытия / Изображение NASA

Уникальные открытия и полярные сияния

Кроме изучения газов, MAVEN стал первым аппаратом, который обнаружил ультрафиолетовые полярные сияния на дневной стороне Марса. В отличие от Земли, где сияния сосредоточены у полюсов, на Марсе они имеют другую природу из-за отсутствия глобального магнитного поля.

Также аппарат зафиксировал ионы металлов в ионосфере – впервые на другой планете – и изучал межзвездную комету 3I/ATLAS, пролетавшую мимо в прошлом году. В списке достижений спутника есть даже возможное обнаружение молний на ночной стороне планеты.

Миссия имела не только теоретическое значение. Директор отдела планетарных наук NASA Луиза Проктер подчеркнула, что собранные данные являются критически важными для будущих пилотируемых полетов. Они помогают понять уровень радиационной опасности и разработать меры безопасности для первых колонистов.

Команда, безусловно, подавлена этим, но в то же время мы невероятно гордимся научными результатами, которых мы достигли за последнее десятилетие,

– добавила ведущая ученая миссии Шеннон Карри из Университета Колорадо в Боулдере.

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Что будет дальше с орбитой и связью?

Потеря MAVEN создает определенные трудности для наземных миссий. Спутник был одним из пяти аппаратов, которые работали ретрансляторами для передачи данных от марсоходов Curiosity и Perseverance на Землю. Теперь эту нагрузку возьмут на себя четыре оставшихся спутника,: американские Odyssey и MRO, а также европейские Mars Express и Trace Gas Orbiter. Представители NASA заверили, что научная работа марсоходов не пострадает.

Сам MAVEN не исчезнет мгновенно. По расчетам специалистов, он будет оставаться на орбите еще от 50 до 100 лет. Только после этого он войдет в разреженную атмосферу и упадет на поверхность планеты. К тому времени он не будет мешать работе других космических аппаратов.

Как пишет Space, ученые планируют потратить следующие десятилетия на детальный анализ огромного массива данных, который спутник успел передать до своей "гибели".