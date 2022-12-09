Аппарат Orion прислал эпичное видео Луны с очень близкого расстояния

Первый этап миссии "Артемида" достиг своей цели. Запущенный в ее рамках аппарат "Орион" облетел вокруг Луны, отправив на Землю многочисленные фото и видео. NASA постепенно их обнародует и в этот раз там показали эффектный ролик, снятый с близкого расстояния.

Это видео Orion записал перед тем, как включить обратный двигатель, который уже возвращает его на Землю. 24 камеры, установленные на его борту, записали исторический полет вокруг спутника.

Космический аппарат Orion прислал новые впечатляющие снимки поверхности Луны.

Невероятно близко

О самом видео мало что можно сказать – лишь оценить его исключительность и красоту. "Орион" медленно летит мимо Луны, демонстрируя ее кратеры и серую поверхность, которая на первый взгляд кажется довольно гладкой.

Ролик опубликовал Джейсон Меджор, называющий себя любителем космоса. Он не является ученым и не работает в NASA, как можно узнать с его личного сайта. Этот ролик, судя по другим видео с "Ориона", развернут на 90 градусов, поскольку подобные видео NASA публикует под другим углом, менее удобным для восприятия.

Кроме того, на странице Меджора появилось несколько фото, сделанных аппаратом, где также можно увидеть Луну в хорошем разрешении.

Напомним, миссия "Артемида 1" является первой частью масштабного замысла NASA, призванного вернуть человека на Луну. На своем пути она сталкивалась с большим количеством проблем и препятствий, из-за чего переносилась неоднократно. Запуск Orion проходил без пилотов на борту. Экипаж к земному спутнику планируют отправить не ранее 2024 года, однако и здесь возможен перенос даты.