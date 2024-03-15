NASA отправит сообщение на ледяной спутник Юпитера: что это будет и для чего

NASA обнародовало шифрованное послание с Земли, которое будет отправлено на Европу, ледяной спутник Юпитера. Проект "Послание в бутылке" начали в 2023 году, попросив миллионы людей оставить свои имена под посланием, которое будет отправлено через всю Солнечную систему на борту космического аппарата Europa Clipper.

Запуск запланирован на октябрь 2024 года. Он является частью миссии, которая имеет целью исследовать, могут ли участки под замерзшей поверхностью Европы поддерживать жизнь.

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Детали

В заявлении, опубликованном 8 марта, NASA рассказало, как эти имена будут перенесены в космос. Более 2,6 миллиона имен были нанесены по трафарету на кремниевый микрочип размером с монету. Сделали это технические специалисты Лаборатории микроустройств Лаборатории реактивного движения NASA. Этот чип будет прикреплен к памятной табличке, на которой размещена рукописная копия стихотворения "В честь тайны: Поэма для Европы" лауреата Нобелевской премии США по литературе Ады Лимон.



Изображение одной стороны памятной таблички, которая будет отправлена на Европу в октябре 2024 года. Ее разместят на космическом аппарате Europa Clipper с чипом, который будет содержать имена более 2,6 миллиона человек / Фото NASA/JPL-Caltech



Изображение второй стороны таблички со стихотворением Ады Лимон / Фото NASA/JPL-Caltech

Табличка размером 18 на 28 сантиметров изготовлена из тантала. Все гравировки, нанесены на ее поверхность, "подчеркивают связь Земли с Европой". Если на спутнике и будет найдена жизнь, то, скорее всего, она будет микробной, поэтому памятная табличка является лишь символическим жестом, а не настоящим посланием внеземным формам жизни.

Смотрите ролик о создании таблички и смысл ее посланий и символов: видео

Ученые говорят, что эта табличка "сочетает в себе лучшее, что человечество может предложить во Вселенной – науку, технологии, образование, искусство и математику". А идея связи через воду, необходимую для всех форм жизни, как мы знаем, прекрасно иллюстрирует связь Земли с таинственным океаническим миром, который мы намерены исследовать".

Сложные особенности дизайна отдают дань уважения этим научным поискам и связям между Землей и Европой. Например, на внешней панели размещены волновые формы, то есть визуальные изображения звуковых волн, полученные из записей людей, которые произносят слово "вода" на 103 языках. На внутренней стороне плиты размещены визуальные ссылки на радиочастоты, которые могут быть использованы для межзвездной связи.

Ожидается, что после 1,8 миллиарда миль космического путешествия Clipper выйдет на орбиту Юпитера в 2030 году. Оттуда он совершит около 49 близких пролетов мимо Европы. Ученые надеются, что с помощью этой миссии они смогут собрать данные о недрах океана Европы, который содержит вдвое больше воды, чем все океаны Земли, а также данные о ледяной коре, разреженную атмосферу и космическую среду Европы.

Этот спутник долгое время считался одним из самых перспективных кандидатов на поиск внеземной жизни, однако недавно опубликованные данные миссии "Юнона" свидетельствуют, что Европе может не хватать кислорода для поддержания жизни, что несколько развеивает эти надежды. Будущие наблюдения Europa Clipper помогут узнать больше.