Запуск запланований на жовтень 2024 року. Він є частиною місії, яка має на меті дослідити, чи можуть ділянки під замерзлою поверхнею Європи підтримувати життя.

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Деталі

У заяві, опублікованій 8 березня, NASA розповіло, як ці імена будуть перенесені в космос. Понад 2,6 мільйона імен були нанесені за трафаретом на кремнієвий мікрочип розміром з монету. Зробили це технічні фахівці Лабораторії мікропристроїв Лабораторії реактивного руху NASA. Цей чип буде прикріплений до пам'ятної таблички, на якій розміщена рукописна копія вірша "На честь таємниці: Поема для Європи" лауреатки Нобелівської премії США з літератури Ади Лімон.



Зображення однієї сторони пам'ятної таблички, яка буде відправлена на Європу в жовтні 2024 року. Її розмістять на космічному апараті Europa Clipper із чипом, який міститиме імена понад 2,6 мільйона людей / Фото NASA/JPL-Caltech



Зображення другої сторони таблички з віршем Ади Лімон / Фото NASA/JPL-Caltech

Табличка розміром 18 на 28 сантиметрів виготовлена з танталу. Всі гравіювання, нанесені на її поверхню, "підкреслюють зв'язок Землі з Європою". Якщо на супутнику й буде знайдено життя, то, швидше за все, воно буде мікробним, тому пам'ятна табличка є лише символічним жестом, а не справжнім посланням позаземним формам життя.

Дивіться ролик про створення таблички та сенс її послань і символів: відео

Вчені кажуть, що ця табличка "поєднує в собі найкраще, що людство може запропонувати у Всесвіті – науку, технології, освіту, мистецтво й математику". А ідея зв'язку через воду, необхідну для всіх форм життя, як ми знаємо, чудово ілюструє зв'язок Землі з таємничим океанічним світом, який ми маємо намір дослідити".

Складні особливості дизайну віддають данину поваги цим науковим пошукам і зв'язкам між Землею та Європою. Наприклад, на зовнішній панелі розміщені хвильові форми, тобто візуальні зображення звукових хвиль, отримані із записів людей, які вимовляють слово "вода" 103 мовами. На внутрішньому боці плити розміщені візуальні посилання на радіочастоти, які можуть бути використані для міжзоряного зв'язку.

Очікується, що після 1,8 мільярда миль космічної подорожі Clipper вийде на орбіту Юпітера в 2030 році. Звідти він здійснить близько 49 близьких прольотів повз Європу. Вчені сподіваються, що за допомогою цієї місії вони зможуть зібрати дані про надра океану Європи, який містить удвічі більше води, ніж усі океани Землі, а також дані про крижану кору, розріджену атмосферу й космічне середовище Європи.

Цей супутник довгий час вважався одним з найперспективніших кандидатів на пошук позаземного життя, однак нещодавно опубліковані дані місії "Юнона" свідчать про те, що Європі може бракувати кисню для підтримки життя, що дещо розвіює ці надії. Майбутні спостереження Europa Clipper допоможуть дізнатися більше.