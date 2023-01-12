NASA раскрыло план гигантского телескопа, который будет искать внеземную жизнь

Ученые NASA рассказали подробности о многомиллиардном преемнике телескопа Джеймса Уэбба. Задачей этого проекта станет поиск жизни на планетах, похожих на Землю.

Во время встречи Американского астрономического сообщества на этой неделе директор отдела астрофизики NASA Марк Клемпин сообщил, что кроме рабочего названия – космический аппарат будет называться Habitable World Observatory (HWO) – еще почти ничего не готово. Запуск телескопа планируется на 2040-е годы.

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Что известно о проекте

Обсерватория будет спроектирована с нуля, чтобы ее можно модернизировать с помощью роботов. Будущие космические корабли смогут посетить его, чтобы обновить или отремонтировать ключевые компоненты. Однако если они это сделают, это будет очень долгое путешествие, ведь, как и Джеймс Уэбб, HWO будет вращаться в точке Лагранжа вокруг Солнца, держась на расстоянии примерно миллиона миль от Земли.

Есть несколько предложений по HWO, включая односегментную 4-метровую зеркальную обсерваторию под названием HabEx и многосегментную 15-метровую обсерваторию под названием LUVOIR. Согласно докладу, HWO, скорее всего, будет чем-то средним между этими предложениями, и будет иметь сочетание технологий, вдохновленных обоими проектами. К счастью, если аппарат будет пригодным к ремонту и модернизациям, это даст ученым определенное пространство для маневра и гибкости в его разработке и дальнейшем улучшении.

Новый космический аппарат станет долговременным проектом, который не будет запущен в ближайшие годы. Если все пойдет по плану, то сначала мы увидим старт обсерватории Нэнси Грейс, которая будет заниматься темной энергией и поиском экзопланет, примерно в 2027 году.