NASA создаст самую точную карту гравитации Земли благодаря первому космическому квантовому сенсору

Ученые из NASA представили первый в мире квантовый сенсор, предназначенный для измерения гравитационного поля вблизи Земли. Новое устройство позволит создать самую точную на сегодня гравитационную карту планеты, что найдет применение в навигации, космических программах, а также в удаленном обнаружении месторождений полезных ископаемых, включая нефть и питьевую воду.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале EPJ Quantum Technology, информирует 24 Канал.

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Квантовые гравитационные сенсоры работают по тому же принципу, что и традиционные приборы, но обеспечивают значительно более высокую чувствительность. В таких сенсорах в качестве тестовых масс используются атомы – их ускорение позволяет определить силу притяжения в конкретной точке пространства.

Чем большая масса расположена под точкой измерения – на поверхности или в недрах Земли, – тем быстрее "падает" атомная масса, и наоборот.

Прототип сенсора, получивший название Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder (QGGPF), использует надохлажденные атомы рубидия. Охлажденные почти до абсолютного нуля, атомы ведут себя как волны. Сенсор измеряет разницу в ускорении между этими волнами, чтобы обнаружить гравитационные аномалии.



Конструкция гравиметра с одним источником гравитации / Фото NASA

Сейчас NASA сотрудничает с рядом компаний и исследовательских центров для разработки сенсора QGGPf и спутниковой системы для него. В частности, головку сенсора команда из Лаборатории реактивного движения (JPL) разрабатывает вместе с компаниями AOSense и Infleqtion. Центр NASA имени Годдарда совместно с Vector Atomic работает над усовершенствованием лазерно-оптической системы.

Ожидается, что квантовый сенсор будет достаточно компактным и поместится на борту сравнительно небольшого космического аппарата – объем устройства составит примерно 0,25 м³.