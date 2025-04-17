Про це мовиться в науковій статті, опублікованій у журналі EPJ Quantum Technology, інформує 24 Канал.

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Квантові гравітаційні сенсори працюють за тим самим принципом, що й традиційні прилади, але забезпечують значно вищу чутливість. У таких сенсорах як тестові маси використовуються атоми – їх прискорення дозволяє визначити силу тяжіння в конкретній точці простору.

Чим більша маса розташована під точкою вимірювання – на поверхні або в надрах Землі, – тим швидше "падає" атомна маса, і навпаки.

Прототип сенсора, що отримав назву Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder (QGGPf), використовує надохолоджені атоми рубідію. Охолоджені майже до абсолютного нуля, атоми поводяться як хвилі. Сенсор вимірює різницю в прискоренні між цими хвилями, щоб виявити гравітаційні аномалії.



Конструкція гравіметра з одним джерелом гравітації / Фото NASA

Наразі NASA співпрацює з низкою компаній і дослідницьких центрів для розробки сенсора QGGPf та супутникової системи для нього. Зокрема, головку сенсора команда з Лабораторії реактивного руху (JPL) розробляє разом з компаніями AOSense та Infleqtion. Центр NASA імені Годдарда спільно з Vector Atomic працює над удосконаленням лазерно-оптичної системи.

Очікується, що квантовий сенсор буде досить компактним і поміститься на борту порівняно невеликого космічного апарата – об’єм пристрою становитиме приблизно 0,25 м³.