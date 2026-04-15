Полет Artemis 2 только начало: NASA готовится вернуть людей на Луну

Миссия Artemis 2, которая впервые за более чем 50 лет вернула астронавтов к полету вокруг Луны, стала лишь первым шагом в новой стратегии NASA. Агентство уже готовит более быстрый график запусков, пересматривает ключевые программы и планирует строительство лунной базы.

О том, как NASA готовится к освоению и исследованию Луны, подробно рассказывает издание Space.com.

Что меняется после успеха Artemis 2?

Возвращение экипажа миссии Artemis 2 на Землю стало знаковым событием для американской космической программы. В NASA прямо заявляют: этот полет был лишь "вступлением" к значительно более масштабному плану – долговременного присутствия человека на Луне.

Глава агентства Джаред Айзекман во время выступления на Space Symposium 2026 отметил, что эта миссия восстановила веру в способность США реализовывать сложные космические проекты. По его словам, Artemis 2 стала тем моментом, когда общество снова поверило в большие космические амбиции.

После миссии NASA начало активно перестраивать свои планы. Главное изменение – ускорение программы Artemis. В то же время в NASA не хотят делать ошибок из-за спешки, именно поэтому архитектуру программы недавно изменили.

Если раньше высадка астронавтов планировалась в рамках Artemis 3, теперь ее перенесли на Artemis 4, которая должна состояться уже в 2028 году. Зато Artemis 3 в 2027 году станет тестом системы высадки человека.

Параллельно агентство поставило на паузу проект орбитальной станции Gateway. Это решение открывает новый этап переговоров с международными партнерами, которые ранее участвовали в программе в обмен на места для своих астронавтов.

Айзекман отметил, что NASA отказывается от подхода, когда нужно "угодить всем". Теперь главный акцент – на достижении результата и сохранении лидерства США в космосе.

Как будут строить базу на Луне?

Одной из ключевых целей остается создание лунной базы. Она не появится сразу – первые этапы больше будут напоминать строительную площадку с постепенным наращиванием инфраструктуры. Для этого NASA планирует регулярные роботизированные миссии в район южного полюса Луны – примерно раз в месяц уже с 2027 года.

Не менее важные изменения касаются и околоземной орбиты. NASA пересматривает концепцию коммерческих космических станций. Вместо финансирования полноценных частных станций агентство рассматривает вариант с модулями, которые будут присоединяться к новому ядру станции на орбите.

Это должно помочь создать полноценную космическую экономику – с частными полетами, исследованиями и производством в невесомости. В то же время в NASA признают: заставить такую экономику появиться невозможно, но можно создать условия для ее развития.

Еще одно новое направление – программа "NASA Force". Она предусматривает привлечение специалистов из частного сектора для усиления команды агентства и обмен опытом между индустрией и NASA.

Отдельное внимание уделяется темпам запусков. Разница между Artemis 1 и Artemis 2 составляла более трех лет, но теперь агентство хочет сократить этот интервал. Задача – сформировать "ритм" запусков и ускорить развитие технологий.

Дальше Марс

В перспективе это должно помочь не только вернуть людей на Луну, но и подготовиться к полету на Марс. Для этого, по словам Айзекмана, понадобятся новые технологии – в частности ядерная энергетика и двигатели.

В то же время в NASA признают: не все миссии будут успешными. Часть аппаратов может выходить из строя, но это часть процесса обучения.

Отдельным фактором, который подталкивает к ускорению, остается конкуренция – прежде всего с Китаем, который планирует высадить своих астронавтов на Луну до 2030 года. Именно поэтому в NASA отмечают: прогресс теперь будет измеряться не годами, а месяцами.