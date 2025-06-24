Расстояние имеет значение

По состоянию на начало 2025 года в мире осталось более 12 тысяч ядерных боеголовок. И хотя после 1945 года их больше никогда не применяли в войне, теоретические расчеты последствий возможного взрыва помогают лучше понять реальную угрозу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Ученые говорят, что выживание зависит не только от мощности бомбы, но и от погодных условий, времени суток, типа взрыва (наземный или воздушный) и географии местности. В примере, который рассмотрели в AsapSCIENCE, речь идет о взрыве боеприпаса мощностью 1 мегатонна – в 80 раз сильнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

Свет и тепло: первая смертельная волна

Около 35% энергии ядерного взрыва приходится на тепловое излучение. Оно распространяется примерно со скоростью света, поэтому первое, что вас поразит, это вспышка ослепительного света и тепла.

В ясный день временная слепота может возникнуть даже на расстоянии до 21 километра от эпицентра, а ночью – до 85 километров .

от эпицентра, а ночью – до . Тепловое излучение вызывает ожоги: на расстоянии 11 километров возможны легкие ожоги первой степени, тогда как в пределах 8 километров – уже третья степень, разрушающая ткани.

Если такие поражения охватывают более четверти тела и нет медицинской помощи, это может оказаться смертельным.

Даже цвет одежды имеет значение: светлый лучше отражает энергию, темный – поглощает. Но это уже не будет иметь значения для тех, кто слишком близко к взрыву: температура в эпицентре может достигать 100 миллионов градусов Цельсия – в пять раз больше, чем в ядре Солнца.

Взрывная волна: разрушения и давление

Кроме тепла, есть еще и взрывная волна – она сжимает воздух вокруг и образует чрезвычайно мощное давление.

В пределах 6 километров от взрыва сила удара составит 180 тонн на поверхность. Ветер может достигать скорости 255 км/ч.

от взрыва сила удара составит 180 тонн на поверхность. Ветер может достигать скорости 255 км/ч. На расстоянии 1 километра давление возрастает в четыре раза, а порывы ветра – до 756 км/час.

Хотя человеческое тело способно выдержать значительное давление, большинство погибнет из-за обвала зданий. Но даже если человек выживет, это еще не конец – дальше наступает радиационное облучение.

Радиация и пепел: угроза после взрыва

Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, взорвались в воздухе. Если бы взрыв произошел на земле, радиоактивная пыль поднялась бы в верхние слои атмосферы, откуда смогла бы оказаться на огромных расстояниях.

Так называемое ядерное выпадение грозит отравлением даже тем, кто находится далеко от эпицентра. Радиоактивные частицы могут преодолеть невероятные расстояния. Недавнее исследование показало, что остатки радиоактивного углерода от испытаний ядерных бомб времен Холодной войны были найдены аж в Марианской впадине, глубокой точке мирового океана.

Между тем согласно моделированию 2019 года, ядерный конфликт между Россией и США может привести к "ядерной зиме" – планета сильно остынет из-за массивных облаков сажи в атмосфере. Растения погибнут первыми, а после них – травоядные животные. Далее без еды останутся хищники. Большинство людей, которые переживут такую войну, столкнутся с массовым голодом, ведь выращивать еду на улице будет невозможно, а продуктов из теплиц хватит не всем.