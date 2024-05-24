Шесть планет скоро выровняются в одну линию в редком небесном явлении: как смотреть

Шесть планет Солнечной системы вот-вот выстроятся в очередь для редкого зрелища на земном небе. Перед рассветом 3 и 4 июня 2024 года Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран выстроятся в одну прямую линию в так называемом параде планет. Отсутствовать будет лишь Венера.

Детали

Это не редкость, когда на нашем небе одновременно находятся несколько планет. Но большое их количество, выстроенное в ровный ряд, случается не так уж и часто, пишет 24 Канал. Любое количество планет от трех и более образует соединение. Пять или шесть планет, собравшихся вместе, называют большим соединением. Пятипланетные соединения случаются значительно чаще, чем шестипланетные.

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Эти конфигурации не представляют собой планеты, выстроившиеся в ряд в пространстве, как вы видите на схемах и иллюстрациях Солнечной системы. К сожалению, в реальной Вселенной так не происходит.



Планетарные выравнивания не означают, что планеты находятся друг возле друга. Это лишь проекция, созданная тем, в каком положении находимся мы, земляне. На самом же деле планеты разведены огромными расстояниями / Фото Star Walk

Планетное выравнивание происходит потому, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца более или менее по плоскости, которая называется эклиптикой. Некоторые находятся немного выше или ниже этой плоскости, но примерно одинаково.

Это связано с тем, как формируются звезды, в том числе и Солнце, и их планеты. Молодая звезда в облаке вещества начинает вращаться. Облако вокруг нее закручивается в диск, который питает молодую звезду. Из того, что осталось от диска, формируется планета, которая, если ее оставить в покое, останется в этом ровном положении.

Это означает, что время от времени планеты, двигаясь по своим орбитам, оказываются по одну сторону от Солнца, и мы можем видеть их на небе одновременно. Нам лишь кажется, что они находятся на одной прямой линии, потому что все они находятся на эклиптике.

Вот что будет происходить в начале июня, примерно за час до восхода солнца. Возможно, вам понадобятся некоторые визуальные средства. Если Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, то Уран и Нептун будут слишком далеко и слабые, поэтому, если вы хотите их увидеть, вам понадобится бинокль или телескоп.

В ближайшие месяцы произойдет еще несколько выравниваний тех самых планет, так что, возможно, вы захотите сделать соответствующие отметки в своих календарях: 28 августа 2024 года і 18 января 2025 года состоятся большие соединения шести планет в предрассветные часы. Вечером 28 февраля 2025 года все семь остальных планет появятся на небе одновременно.

Как наблюдать

Ближайшее выравнивание будет видно из большинства мест по всему миру 3 июня. Во сколько часов восходят и заходят планеты и в каком порядке, зависит от того, из какой точки мира вы наблюдаете. Существуют инструменты, с помощью которых можно узнать это время и местонахождение планет на небе.