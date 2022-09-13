24 канал решил разобрать причины, по которым может не включаться ваш телефон или планшет на базе операционной системы Android? Ниже описаны самые популярные из них и пути их решения.

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1. Проблемы с зарядкой

Как это часто бывает, наиболее очевидная причина обычно оказывается правильной. Если вы раньше не замечали никаких признаков неисправности телефона, проблема может быть максимально простой – недостаток заряда в аккумуляторе.

Просто попробуйте подключить смартфон к зарядному устройству и подождать немного. Если он выключился недавно, то практически сразу включится и заработает. Если он так полежал уже некоторое время, может потребоваться несколько минут, чтобы батарея немного зарядилась и тогда смартфон можно будет включить.

Проверьте кабели и розетки.

Если смартфон подключен к зарядке, вы подождали до 30 минут и он все еще не включается, не стоит сразу паниковать, лучше проверьте, все ли аксессуары исправны. Может случиться так, что зарядка просто не была хорошо вставлена в розетку, возможно не работает удлинитель, зарядное устройство или сама розетка. Также причиной проблемы может служить нерабочий кабель.

Все это следует проверить: подключить к розетке устройство, которое точно работает, попробовать другой кабель или зарядное устройство. Очевидно, что проблема скрывается в одном из этих устройств или аксессуаров.

Грязь и пыль

Также следует убедиться, что ни пыль, ни грязь, ни другие загрязнения не ушиблись, ни в USB-порт зарядного кабеля, ни в зарядный порт вашего телефона.



Нерабочая зарядка может быть проблемой / Фото Unsplash

Помните, что соединения деликатны. Лучший способ удалить грязь из портов есть специальная щеточка с мягким ворсом, можете воспользоваться зубочисткой, но нужно быть осторожным. Некоторые советуют воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, но мы не рекомендуем этого, поскольку так можно затолкать грязь еще дальше, или даже повредить корпус смартфона.

2. Зависание смартфона

Мы все сталкивались с замерзшим телефоном, который не реагирует на какие-либо нажатия. Также телефон может зависнуть и в выключенном состоянии. Поэтому он может не включаться, когда вы пришли с улицы.

Если телефон не включается, одно из решений – выполнить прерывание цикла питания. Для старых устройств со съемным аккумулятором это очень просто: вынимаем аккумулятор, ждем несколько секунд и снова вставляем его.

На современных телефонах, не имеющих съемного аккумулятора, нужно нажать и удерживать кнопку питания устройства в течение нескольких секунд. В зависимости от производителя, возможно, вам придется удерживать его от 10 до 30 секунд.

3. Проблема с аккумулятором

Если телефон разрядился и не включается или не заряжается, но вы уверены, что ваше зарядное устройство работает, а прерывание цикла питания не решает ваших проблем, пора обратить внимание на батарею вашего телефона. Она может быть причиной того, что ваш телефон не включается.

Большинство аккумуляторов телефонов и планшетов начинают быстро терять емкость после нескольких лет использования. Это означает, что заряда хватает на гораздо меньше времени, чем раньше. В конце концов они полностью перестают работать. Другие виды повреждений также могут повлиять на батарею. Жидкости, падение на жесткую поверхность, экстремальные температуры – все это может сделать батарею непригодной для использования.



Причина может скрываться в аккумуляторе / Фото Unsplash

Убедитесь, что аккумулятор поступает в питание.

Подключив телефон или планшет к зарядному устройству, подождите одну минуту, чтобы увидеть, на дисплее появится значок аккумулятора.

Если да, то с аккумулятором все хорошо, и вы можете переходить к следующим шагам. Кроме того, вы можете увидеть маленький красный (или другого цвета) мигающий индикатор. Это означает, что заряда аккумулятора недостаточно для включения или отображения любого содержимого на экране. Дайте ему зарядиться в течение 30 минут, а затем повторите попытку.

Не видите значок или индикатор аккумулятора? Это может означать, что аккумулятор разрядился и требует замены.

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Замените аккумулятор

Если ваш телефон имеет съемный аккумулятор, вы можете приобрести новый приличную цену. Для телефонов без съемных аккумуляторов необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Важно! Имейте в виду, что если вы попытаетесь заменить батарею самостоятельно, вы можете потерять гарантию на устройство.

4. Проверьте экран

Конечно, телефон может быть включен, а вы этого не замечаете. Неработающий экран может создать впечатление, что смартфон выключен.

К счастью, легко узнать, виноват ли ваш экран. Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что телефон включен, а затем подождите по крайней мере две минуты, чтобы завершить загрузку.

Теперь просто позвоните себе из другого телефона. Если телефон зазвонит, виноват экран. Если нет, то дело не в экране. Если же экран не работает, вам нужно обращаться в сервисный центр для его замены.



Нерабочий экран может ввести вас в заблуждение / Фото Unsplash

5. Использование компьютера для устранения неполадок

Если вы все еще не можете загрузить устройство, вы можете заставить его включиться с помощью компьютера. Google предлагает несколько запутанную серию шагов, которые вы можете выполнить. Мы несколько упростили их ниже:

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.

Дайте ему зарядиться в течение 15 минут.

Отсоедините кабель от устройства (не от компьютера).

Снова подсоедините кабель в течение 10 секунд после отключения.

Заряжайте устройство в течение следующих 30 минут.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.

Коснитесь "Перезагрузка" на экране.

Если "Перезапуск" не отображается, удерживайте кнопку питания еще 30 секунд.

6. Сброс устройства Android

Возможно, устройство включено, но не сможет пройти процесс загрузки на домашний экран. Это может быть связано с поврежденным обновлением или нестандартным программным обеспечением. В этом случае вы можете попытаться сбросить настройки устройства.

Предупреждение! Сброс настроек телефона или планшета приведет к удалению всех данных. Убедитесь, что регулярно создаете резервные копии важных данных Android.

Чтобы сбросить настройки телефона Android с помощью режима восстановления, выполните следующие действия.

Нажмите и удерживайте кнопку питания и уменьшение громкости в течение нескольких секунд, пока на экране не появится логотип Android. (Эта комбинация клавиш зависит от производителя).

С помощью клавиш увеличения и уменьшения громкости выделите режим восстановления.

Нажмите кнопку питания.

С помощью клавиш громкости выберите Wipe Data/Factory Reset и нажмите клавишу питания.

Наконец выберите опцию "Да, стереть все данные" и нажмите кнопку питания.

Процесс сброса займет несколько минут.

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Устройство Android может быть сломлено

Если ничего из перечисленного здесь не помогло, возможно, пора признать, что вам нужен новый телефон. Техника далеко не вечна, как бы нам этого ни хотелось и даже тогда, когда мы о ней очень хорошо заботимся, она может выйти из строя. Кроме того, стоит хотя бы раз в 3-4 года обновлять смартфон, ведь новые модели могут предложить новые функции и возможности.

Надеемся наши советы будут полезны для вас. Помните – заботиться о технике нужно должно и тогда она будет служить вам верой и правдой много лет. Мы же позаботимся, чтобы вы узнали о полезных и актуальных советах в рубрике Советы Техно 24.