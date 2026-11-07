Неандертальцы могли делить свои жилища на спальни и гостиные, а также выносили мусор

Как неандертальцы делили пространство

Археологи изучали скальный навес Абрик-Романи, где наши вымершие сородичи жили от 110 тысяч до 40 тысяч лет назад. Результаты они изложили в двух статьях, опубликованных в Journal of Paleolithic Archaeology.

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В первой работе авторы предполагают, что южную часть навеса могли использовать как зону для отходов. Там обнаружили небольшие скопления угля, которые не совпадают с местами древних очагов. Это может означать, что их оставили там намеренно.

Северная часть выглядит иначе. Угля там больше, и почти весь он лежит прямо в очагах. Исследователи объясняют это так: "Такое распределение можно объяснить отдельными случаями очистки очагов. Это потенциально может свидетельствовать о поддержании порядка в сооружениях".

Проще говоря, неандертальцы могли сметать уголь из своих очагов в отведенную часть навеса, чтобы места для огня оставались чистыми.

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Где неандертальцы спали, а где собирались вместе

Во втором исследовании ученые проанализировали сами очаги. Оказалось, что их расположение было неслучайным, и они делили навес на спальные и общие зоны. Костры у задней стены, как правило, меньше тех, что горели ближе к центру. Вокруг них также меньше костей и камней.

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Авторы считают, что очаги у стены обозначали места для сна. Более крупные очаги, расположенные дальше от стены, служили для различных совместных занятий.

Поэтому, по мнению исследователей, для неандертальцев "огонь был не просто средством выживания, а центральным элементом структурирования и организации социального пространства".

По словам авторов, такое разделение территории на места для сна и жизни "демонстрирует четкие параллели с современными стоянами охотников-собирателей". Это дополняет все более длинный перечень поведенческих сходств между неандертальцами и Homo sapiens.

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Пространственная организация может быть еще одним направлением, где поведенческие различия между двумя популяциями были менее выраженными, чем считалось ранее– прокомментировали авторы исследования.

Они не пишут, что неандертальцы жили так же, как мы. Но их подход к обустройству жилища оказался значительно ближе к человеческому, чем предполагали ученые.