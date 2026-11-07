Неандертальці могли ділити свої житла на спальні та вітальні, а також виносити сміття

Як неандертальці розділяли простір

Археологи вивчали скельний навіс Абрик-Романі, де наші вимерлі родичі жили від 110 тисяч до 40 тисяч років тому. Результати вони виклали у двох статтях, які вийшли в Journal of Paleolithic Archaeology.

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У першій роботі автори припускають, що південну частину навісу могли використовувати як зону для відходів. Там знайшли невеликі скупчення вугілля, які не збігаються з місцями давніх вогнищ. Це може означати, що їх залишили там навмисно.

Північна частина виглядає інакше. Вугілля там більше, і майже все воно лежить прямо у вогнищах. Дослідники пояснюють це так: "Цей розподіл можна пояснити окремими подіями очищення вогнищ. Це потенційно може свідчити про підтримання порядку в спорудах".

Простіше кажучи, неандертальці могли змітати вугілля зі своїх вогнищ у відведену частину навісу, щоб місця для вогню лишалися чистими.

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Де неандертальці спали, а де збиралися разом

У другому дослідженні вчені проаналізували самі вогнища. Виявилося, що їх розташували невипадково, і вони ділили навіс на спальні та спільні зони. Багаття біля задньої стіни, як правило, менші за ті, що горіли ближче до центру. Навколо них також менше кісток і каміння.

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Автори вважають, що вогнища біля стіни позначали місця для сну. Більші вогнища далі від стіни слугували для різноманітних спільних занять.

Тому, на думку дослідників, для неандертальців "вогонь був не просто засобом виживання, а центральним елементом структурування й організації соціального простору".

За словами авторів, такий поділ території на місця для сну й життя "демонструє чіткі паралелі із сучасними стоянками мисливців-збирачів". Це доповнює дедалі довший перелік поведінкових подібностей між неандертальцями та Homo sapiens.

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Просторова організація може бути ще одним напрямом, де поведінкові відмінності між двома популяціями були менш виразними, ніж вважали раніше– прокоментували автори дослідження.

Вони не пишуть, що неандертальці жили так само, як ми. Але їхній підхід до облаштування житла виявився значно ближчим до людського, ніж припускали вчені.