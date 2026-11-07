Неандертальцы могли делить свои жилища на спальни и гостиные, а также выносили мусор

Исследователи выяснили, что неандертальцы из окрестностей современной Барселоны обустраивали жилище подобно современным людям, разделяя его на различные зоны. Кроме того, они поддерживали в нем чистоту, вынося отходы из основных зон.

Как неандертальцы делили пространство

Археологи изучали скальный навес Абрик-Романи, где наши вымершие сородичи жили от 110 тысяч до 40 тысяч лет назад. Результаты они изложили в двух статьях, опубликованных в Journal of Paleolithic Archaeology.

В первой работе авторы предполагают, что южную часть навеса могли использовать как зону для отходов. Там обнаружили небольшие скопления угля, которые не совпадают с местами древних очагов. Это может означать, что их оставили там намеренно.

Северная часть выглядит иначе. Угля там больше, и почти весь он лежит прямо в очагах. Исследователи объясняют это так: "Такое распределение можно объяснить отдельными случаями очистки очагов. Это потенциально может свидетельствовать о поддержании порядка в сооружениях".

Проще говоря, неандертальцы могли сметать уголь из своих очагов в отведенную часть навеса, чтобы места для огня оставались чистыми.

Где неандертальцы спали, а где собирались вместе

Во втором исследовании ученые проанализировали сами очаги. Оказалось, что их расположение было неслучайным, и они делили навес на спальные и общие зоны. Костры у задней стены, как правило, меньше тех, что горели ближе к центру. Вокруг них также меньше костей и камней.

Авторы считают, что очаги у стены обозначали места для сна. Более крупные очаги, расположенные дальше от стены, служили для различных совместных занятий.

Поэтому, по мнению исследователей, для неандертальцев "огонь был не просто средством выживания, а центральным элементом структурирования и организации социального пространства".

По словам авторов, такое разделение территории на места для сна и жизни "демонстрирует четкие параллели с современными стоянами охотников-собирателей". Это дополняет все более длинный перечень поведенческих сходств между неандертальцами и Homo sapiens.

Пространственная организация может быть еще одним направлением, где поведенческие различия между двумя популяциями были менее выраженными, чем считалось ранее,

– прокомментировали авторы исследования.

Они не пишут, что неандертальцы жили так же, как мы. Но их подход к обустройству жилища оказался значительно ближе к человеческому, чем предполагали ученые.