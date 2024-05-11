В Италии нашли древний некрополь, заложенный еще до появления Рима

Древний некрополь, обнаруженный вблизи Неаполя, Италия, использовался для захоронения умерших около 2800 лет назад, незадолго до того времени, когда был основан город Рим. Это открытие дает исследователям более широкое представление о культурах железного века, существовавших здесь до римского господства.

Доримский некрополь

Удивительные находки возле городка Аморози, примерно в 48 километрах к северо-востоку от Неаполя, включают 88 захоронений в "ямных гробницах". Среди них есть как мужчины, так и женщины. Первых, как правило, хоронили с оружием, тогда как для вторых в могилы клали бронзовые украшения – браслеты, подвески, броши-фибулы, а также куски янтаря и обработанной кости. Археологи, которые проводили раскопки, также обнаружили большое количество глиняных ваз различных форм, которые обычно ставили в гробницах у ног умерших.

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Ученые говорят, что могильник был расположен на территории, которую несколькими сотнями лет позже заняли самниты – народ, который был частым врагом ранних римлян, которые в свою очередь поселились за 161 километр оттуда в 753 году до нашей эры, во времена железного века. Римляне были весьма агрессивными и постоянно вели войны с соседями, в том числе и против этрусских городов-государств и других латиноязычных народов. В четвертом веке до нашей эры они провели ряд войн против самнитов, которые преимущественно жили к юго-востоку от Рима в горном регионе Апеннин, и в конце концов победили их, ассимилировав этот народ где-то после 290 года до нашей эры.



Это место заложено по меньшей мере 2800 лет назад / Фото Министерство культуры Италии/Terna

Археологи считают, что люди, которые основали некрополь, принадлежали к так называемой культуре "ямных могил", которая существовала на большей части центральной и южной Италии в течение железного века.

Некрополь случайно обнаружили, когда исследовали местность перед строительством новой электростанции. Электростанция предназначена для обеспечения электроэнергией высокоскоростной железной дороги между Неаполем и городом Бари, что на Адриатическом побережье Италии.



Процесс раскопок / Фото Ministry of Culture/Terna

Кроме ямных захоронений, некрополь содержит два больших кургана — около 15 метров в диаметре. Они вероятнее всего покрывают могилы элитных членов древнего общества.

Курганы сейчас являются единственными видимыми признаками некрополя, и о них было известно на протяжении тысячелетий, но последние раскопки только сейчас обнаружили много гробниц вокруг них.

Находки, сделанные в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna

Находки, сделанные в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna



Находки, сделанные в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna

Могилы, артефакты и человеческие останки, которые они содержат, теперь будут изучаться в лаборатории, которая была создана на этом месте.