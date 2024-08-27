Несколько западных компаний продали Китаю оборудование для печати микросхем на миллиарды

Согласно данным правительства США, Китай продолжает рекордными темпами импортировать оборудование для изготовления полупроводников, а большинство заказов приходится на машины старого поколения. Из-за своей критической важности для развития таких передовых отраслей, как ИИ и суперкомпьютеры, такое оборудование стало одной из тех отраслей промышленности, которой уделяют больше всего внимания.

Этот факт в свое время привел к санкциям против Китая со стороны США из-за опасений, что самые современные технологии американского происхождения могут быть использованы для вреда американской национальной безопасности, как часть оружия. Эти ограничения заставили Китай покупать старое оборудование, чтобы не отставать от внутреннего спроса на продукцию из микросхем.

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Китайский установил рекорд импорта

Новый отчет появился через месяц после отчета о прибыли ASML за второй квартал, который показал, что Китай был ее крупнейшим клиентом второй квартал подряд.

В течение 1 и 2 кварталов 2024 года 49% отгрузок ASML приходилось на Китай.

Это заметно отличается от отгрузок в 2022 и 2023 годах, когда на Китай приходилось 14% и 29% продаж.

В 3 и 4 кварталах 2023 года 46% и 39% поставок были осуществлены в Китай.

– это одна из самых важных компаний в мире на сегодня. Она единственная в мире, кто владеет уникальной технологией ультрафиолетовой литографии для печати лучших микросхем. Конечно, некоторые конкуренты имеют свои аналоги литографических машин, которые используют другие принципы работы, но их возможности невозможно сравнить с продуктом ASML. Вся современная технологическая промышленность фактически построена благодаря EUV-литографии ASML и без нее не сможет существовать.

Согласно данным, собранными Bloomberg, до июля Китай приобрел оборудования для производства микросхем примерно на 26 миллиардов долларов, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был в 2021 году, когда страна купила оборудования на сумму около 25 миллиардов долларов за тот же период времени. Среди перечня фирм, которые продавали оборудование в Китай, есть и нидерландская ASML.

Что интересно, ранее ASML демонстрировала готовность присоединиться к санкциям, заблокировав поставки технологий в Китай еще до вступления в силу новых правил. Она также выразила готовность выключить свои машины дистанционно, если Китай решится на вторжение в Тайвань и захват фабрик TSMC. Но что касается устаревших технологий, как можно понять, компания не такая разборчивая.

Еще одна компания, отличившаяся в отчете, – американская Applied Materials. Ранее она уже сталкивалась с многочисленными уголовными расследованиями за уклонение от санкций против Китая. Аналитик Виджай Ракеш отметил, что продажи компании в Китае также стремительно выросли – на 102% по сравнению с предыдущим годом.

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Угрозы не меньше

Хотя Китай не может получить самые современные EUV-литографические машины, которые необходимы для производства современных микросхем, в том числе тех, используемых в компьютерах с искусственным интеллектом, традиционные установки прошлых лет тоже способны изготавливать усовершенствованные микросхемы, используя несколько слоев, наложенных друг на друга через маски. Если для смартфонов они не подойдут, потому что будут иметь слишком большие размеры, то для условной ракеты или габаритного ИИ-сервера это не будет иметь значения.

Санкции США против Китая также коснулись старых станков DUV, но они ограничиваются несколькими заводами.

В условиях затягивания петли Китай пытается не отставать от мировых стандартов производства чипов, но его прогресс, как отмечают, СМИ, "замедляется". Несмотря на шумиху в СМИ вокруг AI-чипа Ascend 910B китайской компании Huawei, который якобы конкурирует с современным A100 от NVIDIA, сообщается, что проблемы с выпуском означают, что только один из пяти чипов соответствует необходимым критериям качества.