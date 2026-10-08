Новый инструмент сообщит, если ваши данные будут опубликованы в даркнете

Компания Netgear запустила новый сервис мониторинга даркнета, который уведомляет пользователей о попадании их личных данных в руки киберпреступников. Инструмент работает через мобильное приложение и помогает своевременно реагировать на утечки информации.

Как работает новый инструмент безопасности от Netgear

Как сообщает издание TechRadar со ссылкой на разработчиков, новый сервис Netgear Dark Web Monitoring сканирует скрытые ресурсы сети в режиме реального времени. Система ищет утечки электронных адресов, телефонных номеров, финансовых реквизитов и других персональных идентификаторов. В случае обнаружения утечки пользователь получает мгновенное уведомление с рекомендациями по дальнейшим действиям.

Экспертные оценки рынка кибербезопасности показывают, что в даркнете в настоящее время можно приобрести более 15 миллиардов персональных записей. Часто компании сами не знают о хакерском взломе, из-за чего пользователи годами не догадываются об утечке своих данных.

Большинство людей считает сетевую безопасность почему-то чем-то, что происходит исключительно внутри их дома. Однако ваши данные могут оказаться в открытом доступе совсем в другом месте – из-за взлома компании, с которой вы даже не взаимодействовали напрямую. Мониторинг даркнета позволяет узнать об этом тогда, когда еще есть время действовать,

– прокомментировал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения домашних сетевых решений Netgear Джонатан Оукс.

Широкий арсенал защиты

Новая функция дополняет уже имеющиеся инструменты подписок Armor и Armor Plus. Пользователи этих тарифных планов получают защиту от вредоносного программного обеспечения, обнаружение сетевых вторжений и DDoS-атак, а также встроенный VPN с блокировкой рекламы и трекеров. Помимо уведомлений, сервис рассчитывает персональный индекс защиты идентичности (Identity Protection Score), который показывает уровень риска и улучшается по мере укрепления безопасности аккаунтов.

Компания предлагает новую возможность в рамках годовых тарифных планов Armor за 99 долларов США в год и Armor Plus за 149,99 доллара США в год. Оформить подписку или обновить настройки роутеров можно непосредственно через фирменное приложение Netgear.