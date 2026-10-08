Як працює новий інструмент безпеки від Netgear

Як повідомляє видання TechRadar з посиланням на розробників, новий сервіс Netgear Dark Web Monitoring сканує приховані ресурси мережі в режимі реального часу. Система шукає витоки електронних адрес, номерів телефонів, фінансових реквізитів та інших персональних ідентифікаторів. У разі виявлення компрометації користувач отримує миттєве сповіщення з порадами щодо подальших дій.

Експертні оцінки ринку кібербезпеки свідчать, що в даркнеті наразі можна придбати понад 15 мільярдів персональних записів. Часто компанії самі не знають про хакерський злам, через що користувачі роками не здогадуються про витік власних даних.

Більшість людей вважає мережеву безпеку чимось, що відбувається виключно всередині їхнього дому. Однак ваші дані можуть опинитися у відкритому доступі зовсім в іншому місці – через злам компанії, з якою ви навіть не взаємодіяли напряму. Моніторинг даркнету дозволяє дізнатися про це тоді, коли ще є час діяти,

– прокоментував старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу домашніх мережевих рішень Netgear Джонатан Оукс.

Широкий арсенал захисту

Нова функція доповнює вже наявні інструменти підписок Armor та Armor Plus. Користувачі цих тарифів отримують захист від шкідливого програмного забезпечення, виявлення мережевих вторгнень та DDoS-атак, а також вбудований VPN з блокуванням реклами та трекерів стеження. Окрім сповіщень, сервіс розраховує персональний індекс захисту ідентичності (Identity Protection Score), який демонструє рівень ризику та покращується у міру зміцнення безпеки акаунтів.

Компанія пропонує нову можливість у межах річних планів Armor за 99 доларів США на рік та Armor Plus за 149,99 долара США на рік. Оформити підписку або оновити налаштування роутерів можна безпосередньо через фірмовий застосунок Netgear.