Как работает новый инструмент безопасности от Netgear

Как сообщает издание TechRadar со ссылкой на разработчиков, новый сервис Netgear Dark Web Monitoring сканирует скрытые ресурсы сети в режиме реального времени. Система ищет утечки электронных адресов, телефонных номеров, финансовых реквизитов и других персональных идентификаторов. В случае обнаружения утечки пользователь получает мгновенное уведомление с рекомендациями по дальнейшим действиям.

Экспертные оценки рынка кибербезопасности показывают, что в даркнете в настоящее время можно приобрести более 15 миллиардов персональных записей. Часто компании сами не знают о хакерском взломе, из-за чего пользователи годами не догадываются об утечке своих данных.

Большинство людей считает сетевую безопасность почему-то чем-то, что происходит исключительно внутри их дома. Однако ваши данные могут оказаться в открытом доступе совсем в другом месте – из-за взлома компании, с которой вы даже не взаимодействовали напрямую. Мониторинг даркнета позволяет узнать об этом тогда, когда еще есть время действовать,

– прокомментировал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения домашних сетевых решений Netgear Джонатан Оукс.

Широкий арсенал защиты

Новая функция дополняет уже имеющиеся инструменты подписок Armor и Armor Plus. Пользователи этих тарифных планов получают защиту от вредоносного программного обеспечения, обнаружение сетевых вторжений и DDoS-атак, а также встроенный VPN с блокировкой рекламы и трекеров. Помимо уведомлений, сервис рассчитывает персональный индекс защиты идентичности (Identity Protection Score), который показывает уровень риска и улучшается по мере укрепления безопасности аккаунтов.

Компания предлагает новую возможность в рамках годовых тарифных планов Armor за 99 долларов США в год и Armor Plus за 149,99 доллара США в год. Оформить подписку или обновить настройки роутеров можно непосредственно через фирменное приложение Netgear.