Нильс Бор был прав в споре с Эйнштейном: эксперимент китайских ученых
- Китайские ученые провели эксперимент, предложенный Эйнштейном, который подтвердил правоту Нильса Бора относительно принципа дополняемости в квантовой механике.
- Эксперимент показал, что точное измерение импульса частицы приводит к неопределенности ее положения, подтверждая концепции волново-частичного дуализма и принципа неопределенности.
Китайские ученые провели эксперимент, который почти столетие назад предложил Альберт Эйнштейн, пытаясь опровергнуть квантово-механический принцип дополняемости. Нильс Бор утверждал, что существуют свойства частиц, которые невозможно измерить одновременно.
Новый результат вновь подтверждает правоту копенгагенской школы и может пролить свет на другие, менее устоявшиеся вопросы квантовой механики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Phus Org.
В каком споре с Эйнштейном Бор был прав?
Во время встреч на физических конференциях Альберт Эйнштейн и Нильс Бор любили вести неспешные дискуссии о квантовой механике. Эйнштейн, который всегда скептически относился к стандартной картине квантовой механики, формировавшейся в то время, часто заявлял, что находит в трактовке Бора пробелы и противоречия. Бор же всегда был готов принять вызов.
На Сольвеевской конференции 1927 года в Брюсселе Эйнштейн предложил эксперимент, который, по его мнению, должен был выявить принципиальное противоречие в принципе дополняемости. Согласно этому принципу, пары свойств частиц - таких как положение и импульс или частота и время жизни – не могут быть измерены одновременно. Принцип дополняемости лежит в основе представлений о волново-частичном дуализме и принципе неопределенности Гейзенберга.
Эксперимент, выполненный Цзянь-Вэй Паном из Университета науки и технологий Китая вместе с коллегами, подтвердил позицию Бора; их статья опубликована в журнале Physical Review Letters.
Аргумент Бора заключался в том, что точное измерение импульса частицы, согласно принципу неопределенности, приведет к большой неопределенности ее положения, а это повлечет размытие интерференционных полос. Именно это и было зафиксировано в новом исследовании.
Изменяя глубину ловушки оптического пинцета, исследователи динамически настраивали собственную неопределенность импульса атома рубидия, что, в свою очередь, делало интерференционные полосы более или менее размытыми – в полном соответствии с принципом дополняемости и предсказанием Бора.
"Космический глюк" подвергает сомнению теорию Эйнштейна: что известно?
Напомним, исследователи из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружили загадочное несоответствие в сфере гравитации, которое они назвали "космическим глюком". Автор исследования отметил важность теории Эйнштейна для различных космических явлений, но теория общей относительности физика-теоретика может не полностью объяснять природу расширения Вселенной в большом масштабе.
В ответ на эту космическую головоломку исследовательская группа предложила модификацию теории Эйнштейна, подобную дополнительному примечанию. По словам Вена, эта корректировка становится актуальной, когда мы имеем дело с астрономическими расстояниями, вводя то, что он назвал "условиями и положениями".