Нильс Бор был прав в споре с Эйнштейном: эксперимент китайских ученых

Китайские ученые провели эксперимент, который почти столетие назад предложил Альберт Эйнштейн, пытаясь опровергнуть квантово-механический принцип дополняемости. Нильс Бор утверждал, что существуют свойства частиц, которые невозможно измерить одновременно.

Новый результат вновь подтверждает правоту копенгагенской школы и может пролить свет на другие, менее устоявшиеся вопросы квантовой механики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Phus Org.

В каком споре с Эйнштейном Бор был прав?

Во время встреч на физических конференциях Альберт Эйнштейн и Нильс Бор любили вести неспешные дискуссии о квантовой механике. Эйнштейн, который всегда скептически относился к стандартной картине квантовой механики, формировавшейся в то время, часто заявлял, что находит в трактовке Бора пробелы и противоречия. Бор же всегда был готов принять вызов.

На Сольвеевской конференции 1927 года в Брюсселе Эйнштейн предложил эксперимент, который, по его мнению, должен был выявить принципиальное противоречие в принципе дополняемости. Согласно этому принципу, пары свойств частиц - таких как положение и импульс или частота и время жизни – не могут быть измерены одновременно. Принцип дополняемости лежит в основе представлений о волново-частичном дуализме и принципе неопределенности Гейзенберга.

Эксперимент, выполненный Цзянь-Вэй Паном из Университета науки и технологий Китая вместе с коллегами, подтвердил позицию Бора; их статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

Аргумент Бора заключался в том, что точное измерение импульса частицы, согласно принципу неопределенности, приведет к большой неопределенности ее положения, а это повлечет размытие интерференционных полос. Именно это и было зафиксировано в новом исследовании.

Изменяя глубину ловушки оптического пинцета, исследователи динамически настраивали собственную неопределенность импульса атома рубидия, что, в свою очередь, делало интерференционные полосы более или менее размытыми – в полном соответствии с принципом дополняемости и предсказанием Бора.

