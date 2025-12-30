Статуи моаи с острова Пасхи весят от 12 до 80 тонн, и долгое время археологи не могли объяснить, как народ Рапа Нуи транспортировал их от каменоломен к местам установки. Новое исследование с использованием 3D-моделирования и реальных экспериментов дало убедительный ответ. Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на издание Blik.

Как древняя цивилизация передвигала каменных гигантов?

Ученые проанализировали почти тысячу моаи и пришли к выводу, что статуи были передвинуты в вертикальном положении. Люди крепили веревки с обеих сторон и раскачивали каменные фигуры из стороны в сторону, заставляя их двигаться вперед зигзагообразно. Такой метод позволял небольшим группам людей преодолевать значительные расстояния без чрезмерных усилий.

Соавтор исследования, профессор Карл Липо з Бингемтонского университета, отмечает, что после начала движения процесс становится удивительно легким. По его словам, люди тянули веревки буквально одной рукой, экономя энергию, а самым сложным было лишь запустить качание.

Ранее считалось, что моаи клали горизонтально и тянули по земле. Такой способ требовал бы огромного количества людей и был бы почти невозможен для самых больших статуй. Зато новые данные свидетельствуют, что жители острова нашли значительно более эффективное решение.

Профессора Карл Липо и Терри Хант из Университета Аризоны сначала проверили эту гипотезу на малых моделях, а затем создали подробную 3D-модель моаи. Она показала, что статуи имели особую форму, которая способствовала "ходьбе". D-образная основа и наклон вперед смещали центр тяжести, заставляя фигуру двигаться вперед во время раскачивания.

Для проверки в реальных условиях исследователи изготовили копию моаи весом 4,35 тонн. Модель полностью воспроизводила форму оригинала. Команда из 18 человек смогла передвинуть ее на 100 метров за 40 минут, что значительно превысило результаты предыдущих попыток другими методами.

Как пишет Science Alert, ученые считают это сильным доказательством того, что даже самые большие моаи передвигали именно так. По словам профессора Липо, физика процесса полностью подтверждает эту идею, а с увеличением размера статуи "хождение" становится единственным реалистичным способом транспортировки.

Теория также согласуется с устными преданиями Рапа Нуи, в которых говорится, что каменные головы "шли" от каменоломен к местам установки. Дополнительным аргументом стали так называемые дороги моаи, которые пересекают остров. Они имеют вогнутую форму, около 4,5 метров в ширину, и, как показало исследование, идеально подходят для стабилизации статуй во время движения.

Возле некоторых дорог исследователи нашли упавшие моаи со следами попыток подкопать их основание, чтобы поставить обратно. Это, по мнению ученых, еще раз подтверждает, что обитатели острова прекрасно понимали принцип "хождения"хождения" статуй.

Профессор Липо подытоживает, что эти открытия демонстрируют высокий уровень инженерного мышления народа Рапа Нуи и опровергают представление о примитивности древних цивилизаций.