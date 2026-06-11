Информатор говорит, что ЦРУ десятки лет изучает инопланетные технологии

Тема внеземных технологий снова оказалась в центре внимания после громких заявлений бывшего офицера разведки. Он ссылается на рассекреченные документы, которые могут изменить наше представление о роли спецслужб в изучении неопознанных летающих объектов и принципов работы их двигателей.

Действительно ли спецслужбы США десятилетиями изучали внеземные аппараты?

Ветеран Воздушных сил США Дэвид Груш выступил на Капитолийском холме с призывом к Белому дому обнародовать "ружье, которое уже дымит" – доказательства, подтверждающие реальность НЛО. Груш, который 14 лет прослужил в разведке и работал в Национальном офисе разведки (NRO), утверждает, что американское правительство располагает секретной программой по изучению внеземных объектов, пишет Daily Mail.

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Во время своей речи он обратил особое внимание на рассекреченный отчет австралийской разведки 1971 года, который содержит свидетельства о многолетних усилиях спецслужб США по сокрытию правды об этих явлениях.

Я призываю людей прочитать страницы с седьмой по шестнадцатую, где руководитель ядерного отдела австралийского правительства обсуждал сокрытие со стороны США и участие ЦРУ еще в 1970-х годах,

– прокомментировал ветеран Воздушных сил Дэвид Груш.

Документ, о котором упомянул информатор, подготовил А. Г. Тернер, глава ядерного отдела Организации объединенной разведки Австралии. В отчете говорится о том, что еще в период с 1948 по 1952 год специальная правительственная группа, в состав которой входили специалисты по ракетной технике, ядерной энергетике и разведке, изучала отчеты об НЛО. Исследователи пытались получить данные о конструкции и двигателях объектов, которые они считали "межпланетными космическими кораблями".



Отчет разведки 1971 года / Фото Black Vault

Отчет Тернера прослеживает историю официальных расследований в США до 1947 года, когда авиационный центр технической разведки в Огайо начал изучать первую волну сообщений о "летающих тарелках". Сначала аналитики предполагали, что это могут быть передовые советские разработки.

Однако уже к концу того года специалисты проекта "Sign" – первого официального исследования НЛО в США – якобы склонились к версии о внеземном происхождении аппаратов. Их выводы направили в Пентагон в сентябре 1948 года, но высшее руководство отклонило эту версию из-за недостаточного количества доказательств.

После этого отношение к проблеме изменилось. В феврале 1949 года проект "Grudge" заменил проект "Sign". Австралийский отчет характеризует эту новую инициативу как попытку дискредитировать сообщения об НЛО и уменьшить их восприятие обществом.

Воздушные силы могли руководствоваться страхом перед общественной паникой или смущением из-за собственной неспособности объяснить эти наблюдения,

– заявил О. Г. Тернер, глава ядерного отдела в Организации объединенной разведки Австралии.

Несмотря на попытки замалчивания, количество наблюдений росло. Это заставило Воздушные силы в 1952 году запустить проект "Blue Book". Тем же летом произошла серия драматических инцидентов над Вашингтоном, что заставило разведку обнародовать 41 ранее засекреченное дело, которые противоречили предыдущим упрощенным объяснениям.

Однако ЦРУ иначе оценивало ситуацию. Спецслужбу больше волновало то, что поток сообщений перегружает военные каналы связи и отвлекает силы обороны от мониторинга потенциальных угроз со стороны СССР.

В январе 1953 года ЦРУ созвало так называемую "панель Робертсона" для обсуждений. Хотя эксперты рекомендовали продолжать исследования, разведка выбрала путь публичного преуменьшения важности НЛО при одновременном тайном расширении сбора данных. Проект "Blue Book" постепенно превратили в небольшой офис для работы с общественностью, задачей которого было предоставление тривиальных объяснений для каждого случая. В то же время более деликатную разведывательную работу перенесли в другие структуры военного аппарата.

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Тернер также указывал на связь между интересом разведки к характеристикам полета НЛО и поддержкой передовых аэрокосмических проектов, таких как прототип летающей тарелки "Avrocar" и исследования в области антигравитации. Некоторые чиновники серьезно опасались, что Советский Союз сможет первым овладеть этими технологиями.

В конце своего отчета австралийский специалист критиковал собственную страну за то, что она просто копировала официальную позицию США вместо проведения серьезного научного анализа феномена.