Кто получил Нобелевскую премию по химии в 2026 году

Шведская королевская академия наук объявила о присуждении Нобелевской премии по химии 2026 года. Хотя имена лауреатов стали известны 7 октября, вручение награды состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Кому и за что вручат Нобелевскую премию по химии в 2026 году

Шведская королевская академия наук решила присудить премию по химии за 2026 год Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи за "открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".



Анри Б. Каган и Кенсо Соаи / Изображение The Nobel Prize

Что такое "автокатализ в асимметричном органическом синтезе"

Автокатализ в асимметричном органическом синтезе – это процесс, при котором хиральный продукт реакции (оптически активная молекула, которая не совпадает в пространстве со своим зеркальным отражением) сам становится катализатором для образования новых молекул этого же продукта. То есть вещество фактически "помогает создавать само себя".

Особенность асимметрического автокатализа заключается в том, что катализатор имеет определенную пространственную конфигурацию и направляет реакцию преимущественно на образование одного из двух энантиомеров. В результате небольшое начальное преимущество одного энантиомера может постепенно усиливаться.

Самый известный пример – реакция Соаи, открытая Кенсо Соаи и его коллегами в 1995 году. В ней хиральный пиримидильный спирт катализирует собственное образование в ходе реакции пиримидин-5-карбальдегида с диизопропилцинком. Если в начале имеется даже очень небольшой избыток одного энантиомера, он может направить последующие циклы реакции на образование преимущественно именно этого энантиомера. Так происходит амплификация энантиомерного избытка – исходная, почти незаметная асимметрия способна превратиться в очень высокий, превышающий 99,5 %, энантиомерный избыток.

Обычный катализатор ускоряет реакцию, но асимметричный автокатализатор одновременно воспроизводит себя и усиливает хиральность системы. Именно поэтому это явление важно не только для органического синтеза, но и для исследования происхождения гомохиральности – ситуации, когда биологические молекулы существуют преимущественно в одной пространственной форме. Реакция Соаи стала одним из ключевых экспериментальных примеров того, как чрезвычайно малая исходная асимметрия может химически усиливаться до почти полного преобладания одного энантиомера.

Наследие Альфреда Нобеля

Шведский изобретатель, химик и инженер Альфред Нобель, создавший динамит и запатентовавший 355 изобретений, подписал свое историческое завещание 27 ноября 1895 года. Ученый не хотел остаться в памяти человечества как создатель разрушительного оружия, поэтому завещал 94 процента своего состояния – 31 миллион шведских крон – для награждения тех, кто принес наибольшую пользу обществу. Сегодня это наследство составило бы примерно 198 миллионов долларов США.

Первую награду вручили в 1901 году нидерландскому ученому Якобусу Генрикусу Вант-Гоффу за законы химической динамики и осмотического давления. С тех пор торжественная церемония проводится ежегодно 10 декабря в Стокгольме в честь годовщины смерти основателя.

Кандидатов оценивает комитет из пяти членов, а окончательное решение принимает Шведская королевская академия наук. Имена номинантов хранятся в строжайшей тайне в течение 50 лет.

Победители получают золотую медаль, художественный диплом и солидное денежное вознаграждение. Согласно правилам, премию могут разделить не более трех ученых за две разные работы.

Больше всего наград получили исследователи из Соединенных Штатов Америки, а среди дисциплин лидирует органическая химия. Дважды лауреатами становились лишь Фредерик Сенгер и Барри Шарплесс, а легендарная Мария Склодовская-Кюри завоевала две награды в области физики и химии.

Предыдущие лауреаты: от квантовых точек до искусственного интеллекта