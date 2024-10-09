Это уже вторая награда, которая касается искусственного интеллекта в частности, что свидетельствует о растущем влиянии машинного обучения на научные открытия. За день до этого Нобелевская премия по физике также была присуждена исследователям в области искусственного интеллекта, что закрепило ее актуальность и влияние на различные дисциплины.

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Нынешние лауреаты по химии признаны за их работу по использованию искусственного интеллекта для решения одной из крупнейших проблем биологии – точного предсказания структур белков.

Почему это важное открытие

Демис Хассабис, Джон Джампер и их команда из DeepMind представили платформу AlphaFold в 2018 году, революционизировав способ прогнозирования белковых структур. До AlphaFold исследователям приходилось кропотливо прогнозировать 3D-структуры белков вручную, полагаясь на свои знания о двух десятках аминокислот.

Белки, которые приобретают сложные формы в пространстве, являются жизненно важными для многочисленных биологических процессов, от катализации химических реакций до построения клеточных строительных блоков.

Белки функционируют правильно только тогда, когда их трехмерная форма подходит, как ключ к определенному биологическому "замку". Понимание этой структуры имеет решающее значение для разработки новых лекарств, ферментов и биотехнологических применений.

Прогнозирование структуры белка на основе его аминокислотной последовательности когда-то было невозможной задачей из-за огромного количества потенциальных конфигураций – пока не появился AlphaFold. Платформа, управляемая искусственным интеллектом, уже предсказала структуру всех 200 миллионов белков, известных науке, и способна предсказывать новые белки, которых не существует в природе.

Как работает AlphaFold: смотрите видео

Ранняя работа Дэвида Бейкера в области дизайна белков

Задолго до создания AlphaFold Дэвид Бейкер уже достиг значительных успехов в дизайне белков. В 2003 году он успешно создал новый белок с совершенно новой структурой, что ранее было невозможно представить. Его новаторская работа в этой области заложила основу для сегодняшних достижений в направлении вычислительной биологии и принесла ему признание Нобелевского комитета.

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Нобелевская премия по химии 2024 года отмечает эти прорывы в исследовании белков, которые имеют потенциал для трансформации различных отраслей – от медицины до биотехнологий. Благодаря работе этих лауреатов научное сообщество теперь лучше подготовлено к изучению широких возможностей дизайна белков, что открывает путь к открытию новых методов лечения, материалов и биологических инструментов.