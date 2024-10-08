Престижную награду получили Джон Хопфилд (John J. Hopfield), американский физик, профессор Принстонского университета, и Джеффри Хинтон (Geoffrey E. Hinton), британский компьютерный ученый, профессор Университета Торонто, Канада, за их значительный вклад в создание основ современного машинного обучения.

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За что именно получили награду ученые

Ключевой вклад Джона Хопфилда датируется 1982 годом, когда он изобрел ассоциативную нейронную сеть. Эта форма нейронной сети позволяет хранить и находить изображения и другие шаблоны данных, революционизируя способ обработки информации.

Джеффри Э. Хинтон, который считается одним из ведущих ученых в области искусственного интеллекта, разработал методы, позволяющие машинам самостоятельно идентифицировать и извлекать ключевые свойства из данных, например, распознавать элементы на изображениях.

Их работа не только сформировала сферу искусственного интеллекта, но и имела глубокие последствия для различных отраслей, от здравоохранения до автономных систем.

В заявлении Шведской королевской академии лауреатов отметили за применение инструментов физики для решения проблем, лежащих в основе машинного обучения – отрасли, которая продолжает формировать технологический прогресс в современном мире.

Интересный факт! Хотя нейронные сети традиционно не считаются частью физики, нынешняя награда имеет междисциплинарный характер исследований и их далеко идущее влияние.

Наследие Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию основал Альфред Нобель, шведский химик, инженер и изобретатель, наиболее известный как создатель динамита. В своем завещании, написанном в 1895 году, Нобель посвятил большую часть своего состояния учреждению серии премий для лиц или организаций, которые принесли наибольшую пользу человечеству.

На мотивацию Нобеля учредить премию повлиял преждевременный некролог в котором его называли "торговцем смертью" из-за изобретения динамита. Эти размышления над наследием, которое он оставляет после себя, натолкнули его на создание премий, отмечающих достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и содействия миру.

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Нобелевская премия по физике, впервые была присуждена в 1901 году. Тогда она чествовала выдающихся ученых в истории, включая Альберта Эйнштейна, Мари Кюри, Макса Планка и Нильса Бора.

В течение многих лет премия отмечала трансформационные исследования в области квантовой механики, ядерной физики, астрофизики и других наук.