Престижну нагороду отримали Джон Гопфілд (John J. Hopfield), американський фізик, професор Прінстонського університету, та Джеффрі Гінтон (Geoffrey E. Hinton), британський комп'ютерний науковець, професор Університету Торонто, Канада, за їхній значний внесок у створення основ сучасного машинного навчання.
А тим часом Учені створили штучний фотосинтез, який може врятувати нас від глобального потепління
За що саме отримали нагороду науковці
- Ключовий внесок Джона Гопфілда датується 1982 роком, коли він винайшов асоціативну нейронну мережу. Ця форма нейронної мережі дозволяє зберігати і знаходити зображення та інші шаблони даних, революціонізуючи спосіб обробки інформації.
- Джеффрі Е. Гінтон, який вважається одним із провідних науковців у галузі штучного інтелекту, розробив методи, що дозволяють машинам самостійно ідентифікувати та витягувати ключові властивості з даних, наприклад, розпізнавати елементи на зображеннях.
Їхня робота не лише сформувала сферу штучного інтелекту, а й мала глибокі наслідки для різних галузей, від охорони здоров'я до автономних систем.
У заяві Шведської королівської академії лауреатів відзначили за застосування інструментів фізики для розв'язання проблем, що лежать в основі машинного навчання – галузі, яка продовжує формувати технологічний прогрес у сучасному світі.
Спадщина Нобелівської премії з фізики
Нобелівську премію заснував Альфред Нобель, шведський хімік, інженер і винахідник, найбільш відомий як творець динаміту. У своєму заповіті, написаному в 1895 році, Нобель присвятив більшу частину своїх статків заснуванню серії премій для осіб або організацій, які принесли найбільшу користь людству.
На мотивацію Нобеля заснувати премію вплинув передчасний некролог в якому його називали "торговцем смертю" через винахід динаміту. Ці роздуми над спадщиною, яку він залишає після себе, наштовхнули його на створення премій, якими відзначають досягнення в галузі фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та сприяння миру.
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Нобелівська премія з фізики вперше була присуджена в 1901 році. Тоді вона вшановувала найвидатніших вчених в історії, зокрема, Альберта Ейнштейна, Марі Кюрі, Макса Планка та Нільса Бора.
Протягом багатьох років премія відзначала трансформаційні дослідження в галузі квантової механіки, ядерної фізики, астрофізики та інших наук.