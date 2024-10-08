Престижну нагороду отримали Джон Гопфілд (John J. Hopfield), американський фізик, професор Прінстонського університету, та Джеффрі Гінтон (Geoffrey E. Hinton), британський комп'ютерний науковець, професор Університету Торонто, Канада, за їхній значний внесок у створення основ сучасного машинного навчання.

А тим часом Учені створили штучний фотосинтез, який може врятувати нас від глобального потепління

За що саме отримали нагороду науковці

Ключовий внесок Джона Гопфілда датується 1982 роком, коли він винайшов асоціативну нейронну мережу. Ця форма нейронної мережі дозволяє зберігати і знаходити зображення та інші шаблони даних, революціонізуючи спосіб обробки інформації.

Джеффрі Е. Гінтон, який вважається одним із провідних науковців у галузі штучного інтелекту, розробив методи, що дозволяють машинам самостійно ідентифікувати та витягувати ключові властивості з даних, наприклад, розпізнавати елементи на зображеннях.

Їхня робота не лише сформувала сферу штучного інтелекту, а й мала глибокі наслідки для різних галузей, від охорони здоров'я до автономних систем.

У заяві Шведської королівської академії лауреатів відзначили за застосування інструментів фізики для розв'язання проблем, що лежать в основі машинного навчання – галузі, яка продовжує формувати технологічний прогрес у сучасному світі.

Цікавий факт! Хоча нейронні мережі традиційно не вважаються частиною фізики, цьогорічна нагорода має міждисциплінарний характер досліджень та їхній далекосяжний вплив.

Спадщина Нобелівської премії з фізики

Нобелівську премію заснував Альфред Нобель, шведський хімік, інженер і винахідник, найбільш відомий як творець динаміту. У своєму заповіті, написаному в 1895 році, Нобель присвятив більшу частину своїх статків заснуванню серії премій для осіб або організацій, які принесли найбільшу користь людству.

На мотивацію Нобеля заснувати премію вплинув передчасний некролог в якому його називали "торговцем смертю" через винахід динаміту. Ці роздуми над спадщиною, яку він залишає після себе, наштовхнули його на створення премій, якими відзначають досягнення в галузі фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та сприяння миру.

Дивіться також Інноваційна технологія батареї дозволить робити смартфони товщиною з кредитку

Нобелівська премія з фізики вперше була присуджена в 1901 році. Тоді вона вшановувала найвидатніших вчених в історії, зокрема, Альберта Ейнштейна, Марі Кюрі, Макса Планка та Нільса Бора.

Протягом багатьох років премія відзначала трансформаційні дослідження в галузі квантової механіки, ядерної фізики, астрофізики та інших наук.