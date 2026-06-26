Notion Mail закрывается: почему сервис отключают и при чём здесь ИИ

Компания Notion объявила о закрытии своего почтового сервиса Notion Mail. Ожидается, что его работа будет прекращена уже этой осенью.

Почему Notion отказывается от почты?

Notion Mail закроют 22 сентября 2026 года. Сервис просуществовал чуть больше года – его запустили в апреле 2025 года. Главная причина в том, что пользователи массово доверили работу с письмами искусственному интеллекту и просто перестали открывать почтовый ящик, сообщает издание 9to5Mac.

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Разработчики заметили уникальный тренд. ИИ-агенты Notion настолько эффективно анализировали, сортировали и отвечали на письма, что потребность в классическом интерфейсе просто исчезла.

Более половины пользователей Notion Mail управляли своей почтой, вообще не открывая приложение. Именно поэтому компания решила полностью сосредоточиться на развитии "агентного" ИИ. Почтовые ИИ-агенты продолжат работать в экосистеме Notion, но уже без отдельного почтового клиента.

Наследие Skiff и технические ограничения

Notion Mail был создан на базе технологий стартапа Skiff, который Notion приобрела в феврале 2024 года. В течение года после сделки оригинальный сервис Skiff был закрыт, а его команда разработала Notion Mail. Нынешнее закрытие окончательно ликвидирует остатки этой экосистемы.

Этот сервис не является полноценным почтовым ящиком. Это лишь сторонний клиент или надстройка, интегрирующаяся с учетными записями Gmail. Notion Mail превращает входящие письма в организованное рабочее пространство, позволяя управлять сообщениями так же удобно, как базами данных в Notion. Сервис предлагает более широкие возможности настройки, уникальные функции взаимодействия, структурирование почтового ящика, перенос функций управления временем непосредственно в почту и вынос важных задач в расписание.

Помимо смены фокуса на ИИ, у сервиса был ряд технических ограничений, которые мешали его популярности:

Зависимость от Google: Notion Mail работал только как надстройка для Gmail и Google Workspace, а не как автономный клиент.

Notion Mail работал только как надстройка для Gmail и Google Workspace, а не как автономный клиент. Отсутствие кроссплатформенности: сервис не поддерживал Outlook, iCloud или другие почтовые службы, а приложение для Windows появилось слишком поздно.

сервис не поддерживал Outlook, iCloud или другие почтовые службы, а приложение для Windows появилось слишком поздно. Платный ИИ: для полноценной работы требуется подписка на Notion AI, что ограничивает приток новых пользователей.

Что будет с письмами и как сохранить свои данные?

Поскольку Notion Mail лишь синхронизировался с Gmail в режиме реального времени, все ваши письма останутся нетронутыми в аккаунте Google. Однако некоторые данные нужно сохранить вручную.

Вам необходимо самостоятельно экспортировать информацию, которая хранилась локально в Notion Mail. Это касается черновиков, запланированных писем, шаблонов и инструкций для автоматической маркировки. После закрытия сервиса все эти настройки и вложенные файлы исчезнут навсегда.

Ключевые даты, которые стоит запомнить

Чтобы не потерять важные настройки, ориентируйтесь на следующий график:

С 25 июня 2026 года: в приложении и веб-версии появилась возможность экспортировать локальные данные.

в приложении и веб-версии появилась возможность экспортировать локальные данные. До 30 июня 2026 года: компании, использующие защиту HIPAA, должны полностью перейти на другие платформы.

компании, использующие защиту HIPAA, должны полностью перейти на другие платформы. 21 сентября 2026 года: последний день, когда можно сохранить и экспортировать личные данные.

последний день, когда можно сохранить и экспортировать личные данные. 22 сентября 2026 года: окончательное закрытие Notion Mail и удаление всей информации.

Новый курс Notion – ИИ-агенты

Компания не уходит с рынка автоматизации, а наоборот – удваивает усилия. Еще 13 мая 2026 года Notion запустила платформу для разработчиков, которая позволяет создавать собственных ИИ-агентов в рабочем пространстве. По состоянию на июнь пользователи уже создали более 1 миллиона таких кастомных помощников.