Fujitsu представила уникальный ноутбук с резной деревянной крышкой в стиле кумико

Компания Fujitsu Client Computing отметила знаковое событие - выпуск 50 миллионов компьютеров. В честь этого достижения Shimane Fujitsu представила эксклюзивный ультрабук FMV Note C с роскошной деревянной крышкой, украшенной сложной резьбой.

Деревянная отделка ноутбука была выполнена мастерами японской компании Funaki Woodworks, сообщает 24 Канал со ссылкой на ITMedia. Изготовление уникальной крышки заняло от двух до трех месяцев.

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Орнамент на корпусе состоит из 5 800 элементов, вырезанных из четырех видов отборной древесины. Одним из самых больших вызовов для мастеров стала необходимость сохранить тонкую конструкцию крышки.



Деревянные детали имеют толщину всего 4 мм. / Фото ITMedia

Кроме изящной резьбы, ноутбук получил дополнительные декоративные элементы. Например, клавиши S, F и J, символизирующие аббревиатуру Shimane Fujitsu Japan, имеют специальные деревянные накладки.



Ноутбук Fujitsu / Фото ITMedia

Достижение в 50 миллионов выпущенных компьютеров является важной вехой для Shimane Fujitsu, которая занимается производством ПК более 30 лет. Стоит отметить, что компания уже выпускала подобную памятную модель, когда пересекла рубеж в 40 миллионов единиц.