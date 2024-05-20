Microsoft тестирует новую функцию в Windows 11: она облегчит работу пользователей с архивами

Корпорация Microsoft тестирует новую функцию в Windows 11, которая позволяет пользователям создавать 7z- и tar-архивы непосредственно через операционную систему. Это стало возможным после прошлогоднего обновления, которое позволило распаковывать эти форматы архивов без использования сторонних приложений.

Сейчас для создания 7z и tar-архивов все еще требуется внешнее программное обеспечение. Однако Microsoft начала тестирование в рамках программы предварительной оценки Windows Insider, чтобы интегрировать эту функцию в Windows 11.

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Когда создание архивов 7z и tar будет доступным

Время, когда эта функция станет общедоступной, зависит от результатов этих тестов.

Мы добавили поддержку создания архивов 7ZIP и TAR в дополнение к ZIP через контекстное меню в Проводнике,

– заявили в Microsoft.

Вместе с тем Microsoft также добавила новый мастер сжатия, который позволяет выбрать еще больше форматов и указать больше деталей.

Пользователь может сжимать отдельные файлы с помощью GZIP/BZIP2 или добавлять несколько файлов в архивы в разных форматах TAR с различными параметрами сжатия.

Теперь также можно изменять уровень сжатия и типы данных, хранящихся в каждом архиве.



Windows 11 KB5037867 Beta build / Фото XDA Developers

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Кроме функции создания архивов, в последнем обновлении появилось несколько новых эмодзи и расширенные возможности взаимодействия. Также в него вошли исправления, направленные на повышение общей стабильности работы операционной системы.