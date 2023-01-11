Путешествия будущего: новая концепция предполагает передвижение людей вообще без пересадок

Американские стартапы Node Air и JetX разработали общую концепцию смешанных пассажирских перевозок с перелетом, где пассажирам не нужно никуда пересаживаться. Идея предполагает модульный подход – все выглядит очень интересно.

Концепция масштабируется не только для нужд человека, но и для бизнеса, включая сферы обслуживания и другие направления. Она предлагает совершенно новый и удобный способ передвижения по земле и воздуху.

Читайте на сайте Будущий конкурент Tesla: в сети появились первые фото электромобиля Xiaomi

Как все будет выглядеть

Пассажиры садятся в стандартный модуль. Их забирает колесное шасси, которое в специально отведенных для этого местах передает пассажирский модуль воздушному шасси. По прибытии на место проходит обратная процедура.

Таким образом разработчики намерены обойти главное неудобство, связанное с перелетами, – поездку в аэропорт и ожидание посадки и такую же процедуру по прилету, только в обратной последовательности. Модульное решение позволит пассажирам путешествовать от двери к двери без посещения аэропорта и всех сопутствующих расходов.

Транспортные решения Node Air и JetX:

Разрабатывать идею начала компания Node Air. На днях она заключила соглашение с компанией JetX для совместной проработки проекта. В активе JetX есть оригинальное решение по электрической силовой установке со сменным вектором тяги. К сожалению, каждая из компаний может предложить только концепцию того или иного решения. Никаких детально разработанных конструкторских проектов пока нет.

Интересно Chrysler показал автомобильный интерьер будущего без руля, но с двумя сенсорными дисплеями

Идея выглядит привлекательно и, возможно, когда-нибудь в будущем может быть реализована. Но пока не созданы мощные электрические двигатели и суперемкие аккумуляторы, разработка, наверное, останется не более чем красивой идеей. Возможно – патентом, но не реально реализуемым проектом