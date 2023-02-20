В Китае обнаружили 2400-летний унитаз со смывом и канализационной трубой

Во время археологических раскопок в городе Сиань был обнаружен унитаз со смывом. Его создание датируют периодом Чжаньго, временем междоусобных войн между китайскими удельными странами-государствами.

Остатки туалета были найдены учёными из Института археологии Китайской академии общественных наук. Санитарное сооружение состояло из двух частей: кабинки на платформе и канализационной ямы на территории дома.

Интересно Огромное сокровище редких золотых монет обнаружили в Великобритании с помощью металлоискателя

Что известно

Сидение, к сожалению, не сохранилось. Однако были найдены остатки "чаши" и кусок канализационной трубы. Унитаз был разбит на части, поэтому археологам пришлось склеивать его почти год.

Во время прошлых раскопок в этом же дворце были найдены остатки ванных комнат. Это говорит о том, что богатые жители города тщательно следили за личной гигиеной.

В китайских исторических документах понятие "туалет" как отдельная постройка или комната упоминается уже в период между 771 – 476 годами до нашей эры, однако столь давних археологических находок до этого не было. Самые ранние относились к III-I веку до нашей эры. Туалеты находили в гробницах правителей и членов их семей. При этом ни один из них не имел системы смыва.

Сейчас археологи продолжают работать, исследуя древнюю выгребную яму – они надеются найти свидетельства рациона древних правителей и состояния их здоровья.

Раскопки ведутся на территории древнего города Юэян, являвшегося последней столицей царства Цинь и первой – царства Хань. До того как этот туалет был обнаружен, считалось, что первый унитаз с ручным смывом был изобретен Джоном Гарингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.