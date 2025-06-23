Физик предлагает новую радикальную теорию вымирания неандертальцев

Ученые до сих пор не пришли к согласию в вопросе о том, почему неандертальцы исчезли. Одни считают, что их истребили Homo sapiens. Другие говорят, что они не вымерли, а постепенно смешались с нашим видом. Третьи ищут причины в изменении климата. Космический физик из Мичиганского университета выдвигает новую гипотезу, которая отличается от всего, что мы раньше слышали.

Что могло убить неандертальцев

Неандертальцы давно интересуют научное сообщество – прежде всего из-за неразгаданной тайны их исчезновения. Новое исследование, проведенное физиком Агнитом Мухопадхайем, предлагает неожиданное объяснение: неандертальцы могли не выдержать сдвига магнитных полюсов Земли, а точнее внезапного всплеска радиации, который пришел вслед за этим, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Этот сдвиг, известный как Лашампское событие, произошел около 41 000 лет назад. Он сопровождался значительным ослаблением магнитного поля Земли. По словам исследователя, это могло привести к повышению уровня космического и ультрафиолетового излучения, создав более агрессивные условия окружающей среды. В такой среде неандертальцы якобы оказались менее защищенными, а следовательно – более уязвимыми, чем Homo sapiens.

В своей гипотезе Мухопадхай предполагает, что преимущество нашему виду дали бытовые привычки: они, мол, носили тесную одежду, использовали охру как защиту от солнца и жили в пещерах. Неандертальцы же, по его мнению, таких практик почти не имели.

Наука сразу разбивает новую теорию

Но археологические свидетельства рисуют более сложную картину. Хотя швейные иглы появились позже, чем исчезли неандертальцы, нет оснований считать, что те не имели одежды. Известно, что они обрабатывали шкуры – это подтверждают многочисленные скребки и другие орудия труда. В условиях холодной Европы без одежды выжить было бы просто невозможно, а на найденных костях неандертальцев нет признаков обморожения. Вероятно, вместо игл они использовали кости, а для крепления – лигатуры или другие методы.

Относительно охры, ее использование задокументировано не только среди сапиенсов, но и у неандертальцев. Более того ее применение могло быть не только декоративным или ритуальным, но и практическим – например, для защиты от солнца или насекомых.

К тому же мы знаем немало примеров, когда останки неандертальцев находили именно в пещерах, поэтому они там жили так же, как и Homo sapiens.

Другая теория имеет больше шансов

Сейчас все выглядит не очень надежно, а другие предположения являются более вероятными. Одним из решающих факторов, по словам других исследователей, могло быть демографическое преимущество Homo sapiens. Их было больше, поэтому они могли не только преобладать численно, но и ассимилировать неандертальцев. Это подтверждает и современная генетика: следы ДНК неандертальцев есть у многих современных людей.

Также sapiens имели преимущество в технологиях. В частности, они владели охотничьим оружием дальнего боя, которого неандертальцам, вероятно, не хватало. Это обеспечивало лучшую охоту и более широкий выбор территорий.

Таким образом они могли просто "раствориться" в нашем виде, давая смешанное потомство, которое было больше Homo sapiens, чем неандертальцами.

Радиационная гипотеза не выдерживает проверки

Несмотря на смелость идеи, гипотеза Мухопадхая вызывает сомнения. Археологические данные не указывают на резкий демографический спад именно в период Лашампского события. Если бы солнечная радиация была решающим фактором, она должна была бы повлиять и на те популяции Homo sapiens, которые не имели тесной одежды или не жили в пещерах – например, в теплых регионах Африки. Но этого не произошло.

Кроме того, неандертальцы уже пережили похожие геомагнитные события в прошлом, например Блейковское событие около 120 000 лет назад. Они были адаптированы к суровым условиям, использовали сложные орудия, заселяли большие территории и имели культурные практики, которые больше приближали их к Homo sapiens, чем отличали.

Поэтому, несмотря на инновационность подхода, гипотеза о губительном действии солнечной радиации остается спорной и недостаточно обоснованной.